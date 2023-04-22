Что такое АСМР: что ее вызывает, опасна ли она и как влияет на мозг?

В 2010-х годах западный сегмент интернета захватили видео и аудиоконтент АСМР. Вскоре необычный для восприятия формат стал популярен и в странах СНГ. Что такое АСМР, все ли на ее реагируют и в чем ее секрет - рассказываем в этом материале.

Что такое АСМР?

Если объяснять простыми словами, АСМР - это термин, описывающий приятные ощущения, которые испытывают люди от просмотра видео, прослушивания аудио или участия в любой другой деятельности. Феномен АСМР по-разному ощущается разными людьми, но в основном все говорят о приятном покалывании в затылке и позвоночнике, а также полном расслаблении и даже эйфории. Что интересно, масштабных исследований АСМР на сегодняшний день практически нет.

Когда придумали термин АСМР?

Считается, что термин АСМР, который означает ”автономная сенсорная меридиональная реакция” был придуман в 2010 году Дженнифер Аллен, которая в одной из соцсетей создала группу для изучения ранее не описанного феномена. Термин быстро стал популярен: у людей, наконец, появилось слово для обозначения приятных ощущений, которые они испытывают под влиянием определенных факторов.

Что вызывает АСМР?

В первую очередь нужно отметить, что АСМР бывает не у всех. В целом, АСМР - это субъективный опыт, и вызывать приятную сенсорную реакцию может что угодно:

шепот считается основным триггером, то есть провоцирующим фактором, АСМР

постукивание, в том числе по клавиатуре

переворачивание страниц

прикосновения

звук наливаемой жидкости

звук подметания

щелчки и хруст

шуршание

определенный свет, например, ночника или светильника

звуки приготовления пищи.

Цель АСМР-видео и аудиоконтента - вызвать приятные психологические и физические ощущения, в первую очередь, для расслабления.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Опасно ли АСМР?

В последние годы люди все чаще прибегают к АСМР-контенту, чтобы расслабиться и побыстрее уснуть. Согласно исследованию, проведенному в 2017 году, АСМР не наносит вреда здоровью, а напротив, помогает бороться с тревожностью, замедляет сердечный ритм и дыхание, улучшает настроение и даже облегчает болевой синдром. Однако хотя АСМР и помогает людям расслабиться, это не замена медицинской помощи при серьезных болезнях и расстройствах.

Как АСМР влияет на мозг?

В результате реакции АСМР в мозге происходит выброс гормона дофамина, который влияет на эмоции, поведение и даже наши движения. Благодаря дофамину мы чувствуем удовольствие, этот гормон помогает нам сосредоточиться, достигать целей и заниматься интересными для нас вещами.

Может ли АСМР спровоцировать негативную реакцию?

АСМР, несмотря на популярность, малоизученное явление, и хотя в целом здоровью не вредит, у некоторых людей потребление АСМР-контента может вызвать неприятные ощущения, в том числе:

эмоциональный дискомфорт, в частности, беспокойство и проблемы с расслаблением

проблемы со сном из-за чрезмерной чувствительности к АСМР-триггерам

физический дискомфорт из-за мизофонии - негативной реакции в ответ на определенные звуки.

Если АСМР вызывает дискомфорт, следует немедленно прекратить просмотр соответствующих видео и прослушивание аудио, поскольку подобная активность может отрицательно сказаться на психическом здоровье.