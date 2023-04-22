Что такое АСМР: что ее вызывает, опасна ли она и как влияет на мозг?

Что такое АСМР?
Если объяснять простыми словами, АСМР - это термин, описывающий приятные ощущения, которые испытывают люди от просмотра видео, прослушивания аудио или участия в любой другой деятельности. Феномен АСМР по-разному ощущается разными людьми, но в основном все говорят о приятном покалывании в затылке и позвоночнике, а также полном расслаблении и даже эйфории. Что интересно, масштабных исследований АСМР на сегодняшний день практически нет.
Когда придумали термин АСМР?
Считается, что термин АСМР, который означает ”автономная сенсорная меридиональная реакция” был придуман в 2010 году Дженнифер Аллен, которая в одной из соцсетей создала группу для изучения ранее не описанного феномена. Термин быстро стал популярен: у людей, наконец, появилось слово для обозначения приятных ощущений, которые они испытывают под влиянием определенных факторов.
Что вызывает АСМР?
В первую очередь нужно отметить, что АСМР бывает не у всех. В целом, АСМР - это субъективный опыт, и вызывать приятную сенсорную реакцию может что угодно:
- шепот считается основным триггером, то есть провоцирующим фактором, АСМР
- постукивание, в том числе по клавиатуре
- переворачивание страниц
- прикосновения
- звук наливаемой жидкости
- звук подметания
- щелчки и хруст
- шуршание
- определенный свет, например, ночника или светильника
- звуки приготовления пищи.
Цель АСМР-видео и аудиоконтента - вызвать приятные психологические и физические ощущения, в первую очередь, для расслабления.
Опасно ли АСМР?
В последние годы люди все чаще прибегают к АСМР-контенту, чтобы расслабиться и побыстрее уснуть. Согласно исследованию, проведенному в 2017 году, АСМР не наносит вреда здоровью, а напротив, помогает бороться с тревожностью, замедляет сердечный ритм и дыхание, улучшает настроение и даже облегчает болевой синдром. Однако хотя АСМР и помогает людям расслабиться, это не замена медицинской помощи при серьезных болезнях и расстройствах.
Как АСМР влияет на мозг?
В результате реакции АСМР в мозге происходит выброс гормона дофамина, который влияет на эмоции, поведение и даже наши движения. Благодаря дофамину мы чувствуем удовольствие, этот гормон помогает нам сосредоточиться, достигать целей и заниматься интересными для нас вещами.
Может ли АСМР спровоцировать негативную реакцию?
АСМР, несмотря на популярность, малоизученное явление, и хотя в целом здоровью не вредит, у некоторых людей потребление АСМР-контента может вызвать неприятные ощущения, в том числе:
- эмоциональный дискомфорт, в частности, беспокойство и проблемы с расслаблением
- проблемы со сном из-за чрезмерной чувствительности к АСМР-триггерам
- физический дискомфорт из-за мизофонии - негативной реакции в ответ на определенные звуки.
Если АСМР вызывает дискомфорт, следует немедленно прекратить просмотр соответствующих видео и прослушивание аудио, поскольку подобная активность может отрицательно сказаться на психическом здоровье.