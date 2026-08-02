5 стран, где официальный язык не закреплен законом

В большинстве стран мира язык, на котором говорит большинство жителей и работают органы власти, закреплен законодательно. Однако в некоторых государствах один или несколько языков фактически используются в официальной сфере, но их статус не установлен на общегосударственном уровне. Какие государства входят в этот список и как устроена их языковая политика?

США

Соединенные Штаты — один из самых известных примеров государства, где официальный язык не был закреплен на федеральном уровне согласно Конституции. Однако ситуация изменилась в 2025 году, когда Дональд Трамп подписал Исполнительный указ #14224, согласно которому английский получил звание официального языка во всей стране. До этого лишь отдельные штаты могли самостоятельно регулировать языковую политику. Многие из них признали английский официальным языком, а некоторые закрепили несколько официальных языков. По данным Бюро переписи населения США, именно на английском дома разговаривает большинство жителей страны, его же используют федеральные органы власти, суды, образование, а также при деловом общении.

Великобритания

Несмотря на распространенное мнение, в Соединенном Королевстве также нет закона, который объявлял бы английский официальным языком государства. Английский исторически стал основным языком государственного управления, законодательства и судебной системы, однако его статус основан на многовековой практике, а не на отдельном нормативном акте. Кроме английского, в различных частях страны официальную защиту или особый статус имеют валлийский, шотландский гэльский, ирландский и некоторые региональные языки в соответствии с законодательством отдельных территорий.

Австралия

Еще одна англоязычная страна без официального языка — Австралия. Федеральное законодательство не содержит нормы, которая закрепляла бы английский как официальный. Тем не менее именно английский фактически используется парламентом, правительством, судами, образовательными учреждениями и средствами массовой информации. Правительственные органы Австралии прямо отмечают, что официальный язык в стране отсутствует, хотя английский является национальным языком общения де-факто.

Мексика

Мексика также не имеет официального языка, закрепленного в Конституции. Вместо этого действует Общий закон о языковых правах коренных народов, принятый в 2003 году. Документ признает испанский и 68 национальных языков коренных народов частью национального языкового наследия и предоставляет им равную юридическую ценность в соответствующих сферах применения. Таким образом, законодательство использует понятие "национальные языки", а не "официальный язык".

Аргентина

У Аргентины также отсутствует официальный язык, установленный конституцией страны. На практике функции общегосударственного языка выполняет испанский, который используется в органах власти, судебной системе, образовании и повседневной жизни. Одновременно в стране реализуются программы по сохранению языков коренных народов и языкового многообразия.

Эритрея

Конституция Эритреи не закрепляет официальный язык, а языковая политика строится на принципе равенства всех национальных языков. В государственных учреждениях широко используются тигринья, арабский и английский, однако ни один из них не имеет статуса официального языка Эритреи на национальном уровне. Такой подход отражает многоязычный состав населения страны.