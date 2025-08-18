Встреча лидеров России, США и Украины может пройти в Будапеште

Белый дом рассматривает Будапешт как место возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского. Трехсторонняя встреча состоится после прямых переговоров РФ И США.

Трехсторонний саммит с участием президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского может состояться в столице Венгрии.

О том, что встреча лидеров РФ, США и Украины может быть проведена в Будапеште сообщил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

"Возможно. Но сначала надо посмотреть, как пройдет двухсторонняя встреча (президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским)"

– министр

Также о том, что Вашингтон рассматривает Будапешт в качестве возможного места для встречи лидеров пишет со ссылкой на источники издание Politico.

Согласно сообщению, американская секретная служба изучает несколько вариантов проведения встречи и решение еще не принято, однако венгерская столица находится в приоритете из-за давних тесных связей Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.