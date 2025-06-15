РФ и США солидарны в дипломатическом решении ближневосточного конфликта – посол

Между Россией и США есть понимание, что конфликт Ирана и Израиля необходимо решать при помощи дипломатии. Об этом заявил российский посол в Тель-Авиве.

Москва и Вашингтон понимают, что конфликт Ирана и Израиля необходимо решать дипломатическим путем, заявил посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

"Есть понимание между Россией и Соединенными Штатами Америки на высшем уровне о том, что необходимо все-таки возвращаться к политико-дипломатическому решению"

- Анатолий Викторов

Он отметил, что вмешательство нерегиональных игроков в конфликт точно не будет способствовать его урегулированию.

Напомним, что российское посольство в Израиле перешло на усиленный режим работы в связи с ирано-израильским конфликтом, который обострился в ночь на 13 июня.

Тогда Израиль начал военную операцию против Ирана, направив в сторону иранских ядерных и военных объектов ракеты и беспилотники.