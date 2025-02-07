Рейсов в Кутаиси из Казахстана стало больше

В июле компания FlyArystan нарастила количество авиарейсов в город Кутаиси в Грузии. Попасть в Кутаиси можно из пяти городов Казахстана.

Лоукостер FlyArystan в июле ввел в расписание дополнительные рейсы в Кутаиси из городов Казахстана.

С трех до шести возросло число рейсов в Кутаиси из Атырау, рейсы стали ежедневными, исключение - суббота. Шесть раз в неделю (кроме четверга) выполняются авиарейсы из Астаны в Кутаиси. Пять рейсов вместо трех включено в расписание вылетов из Актау, самолеты летают по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и субботам. Из Шымкента в Кутаиси в июле можно попасть рейсами по понедельникам, четвергам и субботам.

Количество рейсов из Алматы осталось неизменным - четыре в неделю, самолеты летают каждый понедельник, среду, пятницу и субботу.