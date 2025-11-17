Пункты миграционного контроля появились в крупных аэропортах России

В ряде международных аэропортов России начали работать первые пункты миграционного контроля. Всего открыто 12 пунктов, рассказали в МВД России.

В российских аэропортах запустили первые пункты миграционного контроля, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она уточнила, что на данный момент в воздушных гаванях работают двенадцать таких пунктов, они появились в крупнейших аэропортах страны.

"Среди них – московский авиаузел, аэропорты Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других городов"

– Ирина Волк

В будущем пункты миграционного контроля при координирующей роли Миграционной службы МВД РФ и Главного управления на транспорте МВД РФ появятся также на железной дороге, автомобильных и водных пунктах пропуска. Въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию будет контролироваться для пресечения нелегальной миграции.

"Основная их задача – выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство"

– Ирина Волк