Подготовка к встрече Путина и Трампа идет полным ходом – Сийярто

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште уже готовится, и процесс продвигается очень активно, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По словам венгерского дипломата, только что он провел телефонный разговор на эту тему с помощником главы российского государства по внешней политике Юрием Ушаковым.

"Подготовка идет полным ходом"

– Петер Сийярто

Министр отметил, что накануне поздно вечером он также побеседовал по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым и с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау. Таким образом, по его словам, подготовка к саммиту Россия и США стартовала.

Кроме того, Сийярто рассказал о телефонном разговоре Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который, согласно договоренности венгерского министра с Ушаковым, должен был стартовать в полдень по московскому времени.

Также, по словам министра, на сегодня запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио.