Оверчук: у России есть вся инфраструктура для развития ИИ

Российская Федерация – одна из немногих стран, обладающая всем необходимым для развития ИИ, рассказал Оверчук. Инициатива по искусственному интеллекту была принята в рамках саммита АТЭС.

Россия входит в немногочисленный список стран, которые имеют все ресурсы для всеобъемлющего развития ИИ, об этом на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию.

"Россия – одна из немногих экономик мира, имеющая необходимые технологии, инфраструктуру и человеческий капитал для всеобъемлющего развития искусственного интеллекта. За пять лет вклад ИТ-отрасли в российский ВВП удвоился"

– Алексей Оверчук

На саммите в Южной Корее государствами АТЭС была принята инициатива по ИИ, сообщил президент республики Ли Чжэ Мён.

"Она определяет направления политики, которые позволят всем странам региона участвовать в процессе цифровой трансформации на основе ИИ и получать от этого совместную выгоду. Особое внимание уделено стимулированию инноваций, взаимодействию между бизнесом, государством и научными кругами, а также инвестициям"

– президент Южной Кореи