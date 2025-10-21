Оверчук: Азербайджан готов пропускать российские товары в Армению

Баку сообщил о готовности пропускать товары из России в Армению по территории Азербайджана, такое заявление сделал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Азербайджан готов открыть транзит в Армению для российской продукции, сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

"Два дня назад азербайджанская сторона нам подтвердила возможность использования железных дорог Азербайджана для транзита российской продукции через территорию Азербайджана на Армению"

– Алексей Оверчук

По словам вице-премьера, у России в связи с этим также происходят "очень интересные подвижки".

Оверчук пояснил, что в данный момент РЖД совместно с коллегами в регионе разрабатывают способы организации таких перевозок. В то же время, отметил он, соответствующие поручения получил и Минсельхоз России: ведомство также примет участие в освоении нового маршрута.

Кроме того, Оверчук обратил внимание на прогресс, который делает Баку на пути выстраивания азербайджанского отрезка международного транспортного коридора "Север - Юг", подчеркнув, что он налицо.

Напомним, 21 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместного выступления с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по итогам переговоров в Астане заявил о снятия Азербайджаном всех существовавших ранее ограничений на транзит грузов в Армению через Азербайджан. Глава государства также рассказал, что первым грузом, который Армения получит через Азербайджан, будет пшеница из Казахстана.