На Ставрополье совершил жесткую посадку легкомоторный самолет – СМИ

Сегодня днем в Андроповском районе Ставрополья совершил аварийную посадку легкомоторный самолет – у него обледенел двигатель, и пилоту пришлось пойти на экстренные меры, чтобы спасти себя и пассажиров.

Жители хутора Веселый в Андроповском районе Ставропольского края сегодня наблюдали экстренную посадку легкомоторного самолета, амлот которого вынужден был посадить машину прямо на поле, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Как пояснил после посадки сам пилот, в полете у самолета обледенел двигатель – сначала он начал давать сбои в работе, а потом и вовсе заглох, передает"АиФ-Ставрополье"

Всего в самолете находились три человека, сообщила пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

К счастью, посадка прошла удачно – ни люди, ни техника не пострадала, добавили спасатели.