На повышение надежности электроснабжения трех республик СКФО потратят 16 млрд рублей

Надежность электроснабжения трех республик СКФО планируется повысить в ближайшие несколько лет, сообщили в ПАО "Россети Северный Кавказ". На эти цели выделят 16 млрд рублей.

ПАО "Россети Северный Кавказ" намерена направить 16 млрд рублей на реализации программы по повышению надежности электроснабжения трех республик Северного Кавказа. Об этом поведал первый заместитель гендиректора, главный инженер компании Виктор Абаимов.

"По этим трем регионам до 2030 года запланирована общая сумма инвестиций порядка 16 млрд рублей"

– Виктор Абаимов

Он подчеркнул, что средства пойдут на повышение надежности электроснабжения Дагестана, Чечни и Ингушетии.

"Также хотел отметить, что из этих 16 млрд значительная доля приходится на Республику Дагестан. Это связано с тем, что в этом регионе идет заметный рост потребления электроэнергии"

– представитель компании

Напомним, программа повышения надежности электроснабжения трех регионов СКФО осуществляется благодаря федеральным бюджетным средствам и средствам ПАО "Россети".