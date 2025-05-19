Кабардино-Балкария и Крым будут сотрудничать в туризме

КБР и Крым заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Это произошло на форуме в Москве.

Министерства туризма Кабардино-Балкарии (КБР) и Крыма заключили соглашение о сотрудничестве в туристической сфере по различным направлениям, рассказала администрация главы КБР после форума "Путешествуй!" в Москве.

"Стороны договорились обмениваться опытом в санаторно-курортном и туристическом секторах, развивать традиционные маршруты и открывать новые, а также улучшать качество экскурсионных услуг"

- администрация главы Кабардино-Балкарии

Помимо этого, регионы намерены заняться совместной подготовкой кадров для туристической и гостиничной отраслей.

Отмечается, что на мероприятии был представлен стенд КБР, на котором можно было узнать о туристическом потенциале республики, стать участниками развлекательных мастер-классов и попробовать блюда национальной кухни.