Глава "Газпрома" обсудил с Казахстаном поставки российского газа

Россия и Казахстан развивают долгосрочное сотрудничество в энергетической отрасли. Состоялась встреча, на которой обсуждались поставки "Газпромом" газа в Казахстан.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр провели встречу, на которой обсудили возможности расширения долгосрочного сотрудничества в газовой сфере.
В "Газпроме" уточнили, что речь шла о развитии двустороннего взаимодействия по поставкам, транспортировке и переработке природного газа.
Накануне российский лидер Владимир Путин рассказал, что Москва и Астана в газовой отрасли обсуждают, "как вместе выходить на рынки третьих стран".