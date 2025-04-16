Вестник Кавказа

Глава "Газпрома" обсудил с Казахстаном поставки российского газа

Глава "Газпрома" обсудил с Казахстаном поставки российского газа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Казахстан развивают долгосрочное сотрудничество в энергетической отрасли. Состоялась встреча, на которой обсуждались поставки "Газпромом" газа в Казахстан.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр провели встречу, на которой обсудили возможности расширения долгосрочного сотрудничества в газовой сфере.

В "Газпроме" уточнили, что речь шла о развитии двустороннего взаимодействия по поставкам, транспортировке и переработке природного газа.

Накануне российский лидер Владимир Путин рассказал, что Москва и Астана в газовой отрасли обсуждают, "как вместе выходить на рынки третьих стран".

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