Футболисты "Алании" выразили свой протест несправедливому судейству

Тренер владикавказской футбольной команды "Алания" Спартак Гогниев сегодня в ходе матча с подольским "ВелесоМ", проходившем в столице Чечни городе Грозном, увел с поля из-за спорного пенальти, назначенного судьей Артемом Хариным.

Футболисты владикавказской команды "Алания", представлявшей столицу Северной Осетии, сегодня на несколько минут покинули поле в первом тайме матча 14-го тура Второй лиги с футбольной командой "Велес" из подмосковного Подольска.

Акция прошла в знак протеста против судейства арбитра Артема Харина, который назначил спорный пенальти в ворота владикавказской команды. После этого главный тренер владикавказской команды Спартак Гогниев собрал своих футболистов и увел их с поля. Команда вернулась к игре через пять минут, передает "АиФ".

Демарш протеста после этого продолжил голкипер "Алании" Давид Бязров – он даже не попытался отразить удар соперника с пенальти, а отошел к одной из штанг.

Как итог, матч завершился "всухую" победой "Велеса": счет 4:0.