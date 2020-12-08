Хурма: чем полезна, как выбрать и как правильно есть?

Фрукт, который древние греки называли «пищей богов» (Diospyros — буквально «пища Зевса»), действительно обладает почти божественным сочетанием вкуса, пользы и красоты. Расскажем, почему хурму включают в список самых полезных зимних фруктов.

Что содержит хурма?

Мощный антиоксидантный эффект Высокое содержание полифенолов и танинов 1000–3000 мг/100 г (один из лидеров среди фруктов) Отличный источник калия Помогает сердцу и давлению 310–360 мг Много растворимой клетчатки Питает полезные бактерии кишечника, мягкий слабительный эффект 3,6–6 г Железо + витамин С Хорошая помощь при анемии Железо 0,3–1 мг + витамин С 7–66 мг Бета-каротин (провитамин А) Здоровый цвет кожи, зрение, иммунитет 1000–4200 мкг Марганец Важен для антиоксидантной защиты (SOD) 0,35–0,55 мг (20–30% дневной нормы) Низкий гликемический индекс Можно есть даже при большинстве видов диабета 25–50 (зависит от степени зрелости) Магний Нервы, мышцы, хороший сон 10–14 мг

Самые интересные и не самые очевидные плюсы хурмы

Один из лучших натуральных «антипохмельных» продуктов. Высокое содержание танинов + фруктоза + калий + вода = очень неплохая помощь печени и организму утром после вечеринки. Природный антидепрессант зимы. Яркий цвет + большое количество бета-каротина + умеренное количество природных сахаров → заметное улучшение настроения (эффект доказан в исследованиях по связи каротиноидов и депрессии). Защищает сосуды лучше многих ягод. По содержанию проантоцианидинов и катехинов хурма соперничает с черникой, зелёным чаем и какао. Отлично работает против зимней сухости кожи. Бета-каротин + витамин С + витамин Е + цинк + жирные кислоты омега (в маленьких количествах) — хороший внутренний «крем» для кожи.

Какую хурму выбрать и как правильно есть?

Сорт Когда есть Чем хороша Королек / Хиакуме Сразу после покупки Самый безопасный и вкусный вариант Шарон / Испанская Сразу после покупки Очень сладкая, без косточек Мидер / Классическая Только полностью спелую Самая полезная, но требует терпения* Бычье сердце Когда станет мягкой Отличный компромисс цена/качество Гошо гаки (помидорная) Дождаться полной спелости* Рекордсмен по антиоксидантам

*Лайфхаки для нетерпеливых

Положить на 12–24 часа в морозилку → разморозить → вяжущий вкус почти полностью уходит

12–36 часов в пакете с яблоками/бананами

Просто подождать 5–10 дней при комнатной температуре (самый полезный вариант)

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Где растет хурма?

Хурма восточная (Diospyros kaki) — самая распространенная культурная разновидность — родом из Китая, где ее возделывают уже более 2000 лет. Именно оттуда она распространилась по всей Азии и дальше по миру.

Топ-производители хурмы в мире

Китай 75–80% Огромные объемы, множество местных сортов Испания 10–12% Лидер Европы, сорт Rojo Brillante (Ribera del Xúquer) Южная Корея 3–5% Очень высокое потребление на душу населения Япония 3–4% Историческая вторая родина, много «шоколадных» сортов Азербайджан, Турция, Израиль, Узбекистан, Италия, Бразилия по 1–3% Основные поставщики на европейский и российский рынок

Хурму также успешно выращивают в:

Грузии, Абхазии, Армении

ЮАР

Австралии

Новой Зеландии

США (в основном Калифорния)

Иране

некоторых регионах Индии и Южной Америки

В Европе хурма появилась относительно поздно — в XVI–XIX веках, в основном через португальских и итальянских купцов. Сегодня главный европейский производитель — Испания (особенно регион Валенсия), где выращивают сладкие невяжущие сорта.

Основные поставщики в Россию

Азербайджан и Узбекистан — главные поставщики в страны СНГ в октябре–ноябре

Грузия и Абхазия — очень вкусная, часто более ароматная хурма

Турция и Израиль — стабильные поставки в течение всей зимы

Крым (Россия) — в последние годы всё активнее развивается местное производство.

В связи с потеплением климата хурму начали успешно выращивать даже в более северных регионах: в южной части Украины (Одесская область), в отдельных микрозонах Краснодарского края и даже в любительских садах средней полосы России (зимостойкие сорта типа «Россиянка» и гибриды виргинской хурмы).

Хурма — один из самых мощных природных комплексов антиоксидантов, калия и растворимой клетчатки, который природа дарит нам именно тогда, когда иммунитет, сосуды и настроение особенно нуждаются в поддержке.