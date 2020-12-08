Хурма: чем полезна, как выбрать и как правильно есть?

Что содержит хурма?
|Мощный антиоксидантный эффект
|Высокое содержание полифенолов и танинов
|1000–3000 мг/100 г (один из лидеров среди фруктов)
|Отличный источник калия
|Помогает сердцу и давлению
|310–360 мг
|Много растворимой клетчатки
|Питает полезные бактерии кишечника, мягкий слабительный эффект
|3,6–6 г
|Железо + витамин С
|Хорошая помощь при анемии
|Железо 0,3–1 мг + витамин С 7–66 мг
|Бета-каротин (провитамин А)
|Здоровый цвет кожи, зрение, иммунитет
|1000–4200 мкг
|Марганец
|Важен для антиоксидантной защиты (SOD)
|0,35–0,55 мг (20–30% дневной нормы)
|Низкий гликемический индекс
|Можно есть даже при большинстве видов диабета
|25–50 (зависит от степени зрелости)
|Магний
|Нервы, мышцы, хороший сон
|10–14 мг
Самые интересные и не самые очевидные плюсы хурмы
- Один из лучших натуральных «антипохмельных» продуктов. Высокое содержание танинов + фруктоза + калий + вода = очень неплохая помощь печени и организму утром после вечеринки.
- Природный антидепрессант зимы. Яркий цвет + большое количество бета-каротина + умеренное количество природных сахаров → заметное улучшение настроения (эффект доказан в исследованиях по связи каротиноидов и депрессии).
- Защищает сосуды лучше многих ягод. По содержанию проантоцианидинов и катехинов хурма соперничает с черникой, зелёным чаем и какао.
- Отлично работает против зимней сухости кожи. Бета-каротин + витамин С + витамин Е + цинк + жирные кислоты омега (в маленьких количествах) — хороший внутренний «крем» для кожи.
Какую хурму выбрать и как правильно есть?
|Сорт
|Когда есть
|Чем хороша
|Королек / Хиакуме
|Сразу после покупки
|Самый безопасный и вкусный вариант
|Шарон / Испанская
|Сразу после покупки
|Очень сладкая, без косточек
|Мидер / Классическая
|Только полностью спелую
|Самая полезная, но требует терпения*
|Бычье сердце
|Когда станет мягкой
|Отличный компромисс цена/качество
|Гошо гаки (помидорная)
|Дождаться полной спелости*
|Рекордсмен по антиоксидантам
*Лайфхаки для нетерпеливых
- Положить на 12–24 часа в морозилку → разморозить → вяжущий вкус почти полностью уходит
- 12–36 часов в пакете с яблоками/бананами
- Просто подождать 5–10 дней при комнатной температуре (самый полезный вариант)
Где растет хурма?
Хурма восточная (Diospyros kaki) — самая распространенная культурная разновидность — родом из Китая, где ее возделывают уже более 2000 лет. Именно оттуда она распространилась по всей Азии и дальше по миру.
Топ-производители хурмы в мире
|Китай
|75–80%
|Огромные объемы, множество местных сортов
|Испания
|10–12%
|Лидер Европы, сорт Rojo Brillante (Ribera del Xúquer)
|Южная Корея
|3–5%
|Очень высокое потребление на душу населения
|Япония
|3–4%
|Историческая вторая родина, много «шоколадных» сортов
|Азербайджан, Турция, Израиль, Узбекистан, Италия, Бразилия
|
по 1–3%
|Основные поставщики на европейский и российский рынок
Хурму также успешно выращивают в:
- Грузии, Абхазии, Армении
- ЮАР
- Австралии
- Новой Зеландии
- США (в основном Калифорния)
- Иране
- некоторых регионах Индии и Южной Америки
В Европе хурма появилась относительно поздно — в XVI–XIX веках, в основном через португальских и итальянских купцов. Сегодня главный европейский производитель — Испания (особенно регион Валенсия), где выращивают сладкие невяжущие сорта.
Основные поставщики в Россию
- Азербайджан и Узбекистан — главные поставщики в страны СНГ в октябре–ноябре
- Грузия и Абхазия — очень вкусная, часто более ароматная хурма
- Турция и Израиль — стабильные поставки в течение всей зимы
- Крым (Россия) — в последние годы всё активнее развивается местное производство.
В связи с потеплением климата хурму начали успешно выращивать даже в более северных регионах: в южной части Украины (Одесская область), в отдельных микрозонах Краснодарского края и даже в любительских садах средней полосы России (зимостойкие сорта типа «Россиянка» и гибриды виргинской хурмы).
Хурма — один из самых мощных природных комплексов антиоксидантов, калия и растворимой клетчатки, который природа дарит нам именно тогда, когда иммунитет, сосуды и настроение особенно нуждаются в поддержке.