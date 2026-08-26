Пезешкиан обратился к Ближнему Востоку с мирным посланием

Иранский президент обратился к мусульманским государствам, и отметил, что Исламская Республика не хочет враждовать с соседями, а лишь защищает свои интересы.

Защита своей страны не означает вражды с соседями и мусульманскими народами, такое заявление сделал президент ИРИ Масуд Пезешкиан.

Об этом он сказал, выступая перед участниками 40-й Международной конференции исламского единства.

По мнению Пезешкиана, "ни одна исламская страна не должна становиться плацдармом для агрессии против другой".

В своей речи он напомнил о том, что это не Иран был зачинщиком конфликта в регионе Ближнего Востока, простые граждане Ирана становились жертвами этой войны.

"Иран не был инициатором войны, но с силой противостоял вторжению. Нам причинили несправедливость, и защита страны — это право любой нации, которым Иран воспользовался"

– Масуд Пезешкиан

При этом он обозначил, что защита собственной территории не означает создание угрозы для территории соседей.

Также президент Исламской Республики назвал "прочный мир и сотрудничество с исламскими странами фундаментальной необходимостью".

"Исламская Республика Иран готова к любому сотрудничеству и взаимодействию в экономической, политической сферах и в сфере безопасности с исламскими странами и соседями"

– Масуд Пезешкиан

Кроме того иранский президент призвал страны региона консолидироваться для того, чтобы вместе противостоять внешним угрозам.

Он обозначил полную открытость Тегерана к диалогу с позиции выстраивания совмсестной региональной стабильности.

Интересы Ирана и интересы Ближнего Востока

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов обратил внимание, что призывы Масуда Пезешкиана соответствуют актуальным интересам всего Ближнего Востока, за исключением Израиля.

"Заинтересованность Исламской Республики Иран в нормальных отношениях с соседями декларировалась постоянно, начиная с 1979 года. Этот подход был одним из основополагающих во внешнеполитической концепции ИРИ, и сейчас ситуация не поменялась", - прежде всего сказал он.

"Современные призывы Ирана связаны с укреплением независимости и увеличением субъектности ближневосточных государств: с одной стороны Тегеран говорит о необходимости региональной, арабо-мусульманской солидарности, с другой стороны он призывает решать вопросы Ближнего Востока на региональном уровне, без оглядки на США. То есть его подход строится на освобождении региона от американского влияния и диктата, и в этом смысле обращение Масуда Пезешкиана абсолютно искреннее. Призывы иранских властей к соседям совпадают с теми действиями и решениями, которые предпринимаются Ираном на международном уровне", - сообщил Турал Керимов.

"В Тегеране есть понимание, что безопасность Ирана невозможно обеспечить, не имея нормальных добрососедских, партнерских, стратегических отношений с ближайшими и более отдаленными соседями. Сюда входят не только государства Персидского залива, но и Ирак, и Турция, и Закавказье в лице Армении и Азербайджана, и соседи в регионе Центральной и Средней Азии – Туркменистан, Афганистан Пакистан, и такие крупные государства, как Индия, Китай, Российская Федерация, и арабские государства, с которыми у Ирана нет граница, те же Сирия и Иордания. Поэтому Тегеран абсолютно не заинтересован в какой-либо конфронтации с соседями", - подчеркнул востоковед.

"Любое противостояние, которое наблюдается или в перспективе может состояться между Ираном и региональными странами, будет только во вред Исламской Республике. В нынешней ситуации Иран тем более не может себе позволить так или иначе иметь конфликтные вопросы с соседними странами и находиться на грани политического, военного или экономического конфликта с соседями", - добавил советник "Россия сегодня".

"Здесь нет никакой "скрытой повестки", а есть полное осознание, что в меняющемся мировом порядке Ближний Восток или станет действительно самостоятельным центром силы – что возможно только при его консолидации и самостоятельном решении региональных проблем на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе – или же останется ареной противостояния и эксплуатации местных государств со стороны США.

На Ближнем Востоке сейчас растет осознание того, что старая конфигурация безопасности не отвечает интересам стран региона и даже не является собственно системой обеспечения их безопасности. Это сознание становится необратимым, и в этом смысле никто в регионе не может быть заинтересован в противостоянии с Ираном", - указал Турал Керимов.

"Единственное государство, которое имеет прямой интерес в конфронтации Ирана с его соседями – Израиль. Израиль занимается сейчас полной нейтрализацией палестинского вопроса во всех аспектах: политический, демографический, экономический, культурный и так далее. Для достижения этой цели он выбрал путь дробления Ближнего Востока и погружения региона в хаос постоянными провокациями конфликтов. Расчет в том, что в такой ситуации не останется каких-либо ближневосточных игроков, способных так или иначе противостоять Израилю. Делается это при помощи США, и поскольку в Штатах идет пересмотр политики на Ближнем Востоке, действия Израиля становятся все более ожесточенным, так как окно возможностей закрывается на глазах", - продолжил востоковед.

"Страны Ближнего Востока начали осознавать тактику Израиля, стремящегося довести конфронтацию в регионе до точки невозврата. Разумеется, никто из них не хочет, чтобы политика Тель-Авива реализовалась за их счет. Поэтому можно ожидать, что призыв Масуда Пезешкиана найдет отклик.

Сейчас начинают складываться собственные региональные форматы взаимоотношений – и с Ираном, и по той проблематике, которая сложилась вокруг Ирана. Так или иначе Ближний Восток равно придет к тому, к чему призывает Тегеран – о том же сегодня говорят и в Анкаре, и в Эр-Рияде, и в Каире, и в Исламабаде. Многие крупные государства в арабско-мусульманском мире приходят к тому, что существующими между ними проблемы возможно взаимоприемлемо решить своими силами", - отметил он.

"В этом ключе, конечно, нужно оказать помощь и поддержку в распространении этого понимания другим акторам, которые имеют свои интересы на Ближнем Востоке. Со стороны Москвы и Пекина это и происходит сегодня. Иран выдвигает мирные инициативы, поскольку там прекрасно понимают тренды и тенденции Ближнего Востока – они отвечают иранским интересам и, что самое главное, не противоречат интересам региона", - заключил Турал Керимов.