Верхний Ларс закрыт для всех из-за непогоды

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МАПП "Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии остается закрытым днем 14 января. Проезд запрещен из-за погодных условий, информирует ЦОДД Северной Осетии.

Пункт пропуска Верхний Ларс по-прежнему закрыт из-за непогоды, сообщает Центр организации дорожного движения РСО-Алания.

Сегодня проезд по Военно-Грузинской дороге закрыт для всех видов транспорта. В связи с этим увеличивается очередь из большегрузов, ожидающих проезда через Верхний Ларс. На 11:00 14 января стоянка на Архонском шоссе была почти заполнена, на ней собралось 539 грузовиков. В электронной очереди находятся около 1400 большегрузов.

