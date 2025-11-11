Юбилейная выставка Аскера Мамедова открылась во ВГИКе

Во ВГИКе сегодня стартовала юбилейная выставка знаменитого художника Аскера Мамедова, она приурочена к его 80-летию.

Сегодня во Всероссийском государственном университете кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) состоялось открытие юбилейной выставки "Осенний монолог" заслуженного художника России и Азербайджана Аскера Мамедова, сообщает посольство Азербайджана в России.

Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения творческого деятеля.

Экспозиция развернулась в выставочном зале "Кинограф". Там можно увидеть самые известные картины, которые принадлежат кисти азербайджано-российского художника.

В сообщении напомнили, что в творчестве Аскера Мамедова, родившегося в Карабахе, ключевое место занимают пейзажи, натюрморты, портреты и графика.

"В его произведениях ощущается влияние азербайджанского фольклора, многовекового искусства миниатюры, ярких ковров и неповторимой природы Родины. Многие работы художника также посвящены российской тематике – подмосковным пейзажам, русской зиме, российскому северу, валаамским мотивам"

– посольство

Персональные выставки Аскера Мамедова проходили во многих странах мира, включая Турцию, Германию, Израиль, Испанию, Латвию и др. Кроме того, художник создал десятки документальных, художественных и анимационных фильмов.

Юбилейную выставку Аскера Мамедова можно посетить до 16 ноября.