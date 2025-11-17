Вестник Кавказа

Турецкая комиссия по разоружению РПК впервые встретится с лидером группировки

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Члены нескольких турецких партий, в том числе правящей, поговорят с лидером РПК. Дата предстоящей встречи пока не согласована.

Комиссия парламента Турции, которая занимается вопросами разоружения Рабочей партии Курдистана (РПК) и урегулирования курдской проблемы, впервые отправит своих представителей на встречу с Абдуллахом Оджаланом, осужденным лидером группировки.

Такое решение было принято на закрытом заседании комиссии, прошедшем под председательством спикера парламента Нумана Куртулмуша.

Планируется, что с Оджаланом встретятся депутаты правящей Партии справедливости и развития, ее союзницы – Партии националистического движения, прокурдской партии DEM. При этом Народно-республиканская партия, которая считается главной оппозиционной силой в республике, приняла решение не отправлять своих представителей на разговор с лидером РПК.

Дата встречи будет определена позднее.

