Турецкая комиссия по разоружению РПК впервые встретится с лидером группировки

Комиссия парламента Турции, которая занимается вопросами разоружения Рабочей партии Курдистана (РПК) и урегулирования курдской проблемы, впервые отправит своих представителей на встречу с Абдуллахом Оджаланом, осужденным лидером группировки.
Такое решение было принято на закрытом заседании комиссии, прошедшем под председательством спикера парламента Нумана Куртулмуша.
Планируется, что с Оджаланом встретятся депутаты правящей Партии справедливости и развития, ее союзницы – Партии националистического движения, прокурдской партии DEM. При этом Народно-республиканская партия, которая считается главной оппозиционной силой в республике, приняла решение не отправлять своих представителей на разговор с лидером РПК.
Дата встречи будет определена позднее.