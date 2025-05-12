Вестник Кавказа

Осетинские пироги пополнят нематериальное культурное наследие РФ

Осетинские пироги пополнят нематериальное культурное наследие РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Традиционные осетинские пироги, уникальный танец «Симд» и Задалески Нана включат в федеральный реестр нематериальных культурных ценностей РФ.

Северная Осетия-Алания готовится пополнить список нематериальных культурных сокровищ РФ, проинформировала пресс-служба министерства культуры республики.

По итогам экспертного совета, проведенного при поддержке регионального минкультуры, в официальный реестр войдут знаменитые осетинские пироги, древний танец «Симд» и Задалески Нана.

Врио минкультуры региона Марина Рамонова подчеркнула, что сохранение таких традиций играет ключевую роль в укреплении этнического единства и сохранении самобытности региона.

"Поэтому было принято решение о создании федерального реестра, в котором будут собраны все самые значимые объекты нематериального культурного наследия нашей страны для того, чтобы смогли сохранить это достояние и передать следующим поколениям"

– Марина Рамонова

Осетинский пирог – не просто кулинарный символ Осетии, а настоящее культурное наследие с многовековой историей. Эти пироги традиционно готовят вручную из особого теста с начинками из сыра, картофеля, мяса или тыквы, соблюдая древние рецепты, передающиеся из поколения в поколение. Это блюдо всегда было центральным элементом семейных и общественных праздников: оно символизирует гостеприимство и единство народа. Включение этого блюда в реестр нематериального культурного наследия РФ поможет сохранить его традиции и значение для будущих поколений.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
940 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.