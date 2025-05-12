Осетинские пироги пополнят нематериальное культурное наследие РФ

Северная Осетия-Алания готовится пополнить список нематериальных культурных сокровищ РФ, проинформировала пресс-служба министерства культуры республики.
По итогам экспертного совета, проведенного при поддержке регионального минкультуры, в официальный реестр войдут знаменитые осетинские пироги, древний танец «Симд» и Задалески Нана.
Врио минкультуры региона Марина Рамонова подчеркнула, что сохранение таких традиций играет ключевую роль в укреплении этнического единства и сохранении самобытности региона.
"Поэтому было принято решение о создании федерального реестра, в котором будут собраны все самые значимые объекты нематериального культурного наследия нашей страны для того, чтобы смогли сохранить это достояние и передать следующим поколениям"
– Марина Рамонова
Осетинский пирог – не просто кулинарный символ Осетии, а настоящее культурное наследие с многовековой историей. Эти пироги традиционно готовят вручную из особого теста с начинками из сыра, картофеля, мяса или тыквы, соблюдая древние рецепты, передающиеся из поколения в поколение. Это блюдо всегда было центральным элементом семейных и общественных праздников: оно символизирует гостеприимство и единство народа. Включение этого блюда в реестр нематериального культурного наследия РФ поможет сохранить его традиции и значение для будущих поколений.