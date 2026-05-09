Вклад азербайджанцев в Победу в Великой Отечественной войне

Лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!» стал искренним порывом советского народа, сопровождавшимся небывалым патриотическим подъемом. Хотя на территории Азербайджана не велись боевые действия, он стал своего рода ударным фронтом: предприятия были переориентированы на выпуск военной продукции. Здесь производились снаряды для «Катюш», минометы, автоматы, оружие и боеприпасы, работали два авиационных завода. Были развернуты десятки госпиталей, вернувших в строй больше миллиона советских солдат.
Бакинская высококачественная нефть сыграла решающую роль в победе над фашизмом. Она составляла более 3/4 общего объема нефти, добытой в СССР за годы войны. Такие нефтепродукты, как мазут, авиационный бензин, керосин, обеспечивались в основном за счет Азербайджана и поставлялись не только на фронт.
На полях сражений бились с врагом 700 тыс. азербайджанцев. Это 20% населения республики по данным за 1941 год. Более 100 граждан Азербайджана получили звание Героя Советского Союза, несколько десятков – ордена Славы трех степеней. 400 тыс. человек были награждены различными орденами и медалями.
Первым азербайджанцем – Героем Советского Союза стал Исрафил Мамедов, который со своим малочисленным отрядом, героически противостоял солдатам вермахта и держал оборону в течение 10-ти часов.
Дважды Герой Советского Союза, командир танковой бригады Ази Асланов пал смертью храбрых в боях под Елгавой. О его героическом боевом пути в 1985 году был снят художественный фильм «Я любил вас больше жизни».
Героем Советского Союза (посмертно) стал и морской пехотинец Гафур Мамедов, лично уничтоживший 13 вражеских автоматчиков и миномет. Он пал смертью храбрых, заслонив собой своего командира.
Другой Герой Советского Союза, академик Академии наук Азербайджана Зия Буниятов был разведчиком и, рискуя собственной жизнью, добывал ценные сведения о дислокации вражеских сил.
Азербайджанцы принимали активное участие в партизанском движении. Одним из них был участник движения Сопротивления Мехти Гусейнзаде (Михайло), воевавший в Югославии и в Италии. В 1957 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно), а в 1958 году о нем был снят художественный фильм «На дальних берегах».
Не менее легендарная личность, герой французского Сопротивления Ахмедия Джабраилов после окончания войны был награжден генералом Шарлем де Голлем орденом Почетного легиона. В 1990 году кавалер 8 орденов и медалей был приглашен в Париж на торжественную церемонию по случаю 100-летнего юбилея Шарля де Голля.
С немецкими захватчиками самоотверженно сражались и азербайджанские женщины. Это были военврачи, медсестры, летчицы, зенитчицы и участницы партизанского движения.
Азербайджанский народ и сегодня не забывает героев войны. В городах Азербайджана установлены памятники погибшим воинам, мемориалы «Неизвестный солдат», где в братской могиле покоятся и азербайджанцы, и представители других национальностей. Память о них живет в сердцах нынешних поколений, а забота о ветеранах всегда находится в центре внимания государства. Всё это делается не по долгу службы, а по велению сердца.