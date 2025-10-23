Турецкая Республика: 102 года независимости

В Турции сегодня, 29 октября, отмечают самый главный государственный праздник - 102-ю годовщину со дня основания суверенной и независимой Турецкой Республики, события, открывшего новую эру в истории турецкого народа.

Турецкий народ сегодня отмечает главный национальный праздник – День Республики, который неразрывно связан с историей и с личностью Мустафы Кемаля Ататюрка – "отца всех тюрок", как его впоследствии назвал преданный народ.

История праздника уходит корнями в далекие 20-е годы прошлого века – формально Турецкую Республику провозгласили еще 23 апреля 1920 года, однако это не повлияло на официальное признание нового статуса. Лишь 24 июля 1923 года был подписан Лозаннский договор, признававший ее независимость, однако и он вызывал вопросы: многие государства требовали от Анкары более четкого определения формы государственного правления, однако это не было согласовано с парламентом состава нового правительства Турции.

25 октября 1923 года правительство страны ушло в отставку: начался политический кризис, и спикер Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафа Кемаль, возглавлявший государство, счел это время наиболее подходящим для объявления Республики.

На формальности потребовались всего четыре дня – так как новое правительство так и не было сформировано, 28 октября 1923 года Мустафа Кемаль сообщил соратникам, что на следующий день намерен провозгласить республику. На то, чтобы подготовить необходимый законопроект о внесении изменений в статьи Конституции, понадобилась ночь, и уже 29 октября 1923 года законопроект был представлен на рассмотрение парламентской фракции партии.

В нем говорилось: государственной формой правления в турецком государстве является Республика, исполнительной властью в ней становится Кабинет министров, а управляет государством президент, который избирается парламентом из числа депутатов.

Уже вечером того же дня закон после дебатов был принят всеми 158 участниками заседания единогласно.

После этого были проведены выборы президента, и им стал Мустафа Кемаль паша, получивший в ходе тайного голосования голоса всех депутатов. После этого с трибуны парламента выступил сам новый президент, завершив свое выступление словами: "Турецкая Республика будет счастливой, успешной и победоносной".

Он избирался на этот пост в 1927, 1931 и 1935 годах, а в соответствии с Законом о фамилиях 24 ноября 1934 года ВНСТ присвоило Мустафе Кемалю фамилию Ататюрк - "отец турок" или "великий турок".

Указом от 26 октября 1924 года было принято решение отпраздновать провозглашение Республики 101 выстрелами из артиллерийских орудий и официальными мероприятиями, а 2 февраля 1925 года министерство иностранных дел Турции предложило объявить 29 октября официальной праздничной датой.

Роль Ататюрка в становлении государственности страны наиболее точно описана в Большой советской энциклопедии первого издания 1936 года.

"Под руководством Кемаля проведены все важнейшие государственные и культурные реформы в Турции: ликвидация султаната, провозглашение республики, отмена халифата, отделение церкви от государства… введение новых гражданского и уголовного кодексов по европейскому образцу, реформа одежды, латинизация алфавита, реформа языка"

- энциклопедия

Сейчас Турция стала одной из самых могущественных стран, которая с каждым днем ​​становится сильнее, стремительно развивается и имеет свой голос на международной арене. Как отметил в своей речи по случаю 102-й годовщины провозглашения Турецкой Республики президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, национальное единство и независимость Турции – главное ее достижение.

"Турецкая Республика - это последний оплот, за который в самые тяжелые дни своей истории ухватилась за независимость наша самоотверженная нация, и конечное звено в цепи наших государств"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Президент выразил уверенность в будущем страны, заверив: вместе турецкий нард построит Турцию - лидера в своем регионе, уважаемую в мире, великую, сильную и процветающую.

Сейчас Турция признается лидером в регионе всеми его странами, а Азербайджан по праву считает ее "старшим братом": именно поэтому одним из первых, отправивших поздравительное письмо президенту Турецкой Республики, стал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"…сегодня Турция покоряет новые вершины во всех сферах, добивается больших успехов, признана как сильное и могущественное государство, чье слово имеет вес в международных вопросах. Активная и принципиальная позиция Турции в процессах, происходящих на глобальном уровне и в регионе, ее усилия по установлению мира и стабильности снискали ей большой авторитет и доверие в мире. Мы рады и гордимся каждым успехом братской страны"

- Ильхам Алиев

Также азербайджанский лидер отметил высокий уровень азербайджано-турецких отношений, исходящих из непоколебимой воли наших народов и основанных на принципе "Одна нация, два государства". Эти отношения с подписанием Шушинской декларации вышли на уровень стратегического союзничества и приобретают новое содержание, являясь ярким выражением нашей твердой политической воли и последовательных совместных усилий.

Сегодня не имеющие аналога в мире братство, единство и союзничество между Азербайджаном и Турцией также являются важным фактором, служащим миру, безопасности, процветанию и сотрудничеству в регионе. В соответствии с волей народов двух стран власти двух стран успешно продолжат совместные усилия, направленные на дальнейшее расширение и углубление братских отношений и плодотворного сотрудничества, построенных на прочном фундаменте и выдержавших испытание временем, заверил Ильхам Алиев.