В ГИТИС проходит конференция в память об Узеире Гаджибекове

В Российском институте театрального искусства организована Международная конференция в честь 140-летия легендарного композитора Узеира Гаджибекова. "Вестник Кавказа" побеседовал с ее участниками о роли Гаджибекова в мировой культуре и истории России.

Научная библиотека ГИТИС принимает сегодня Международную конференцию о творчестве и наследии знаменитого азербайджанского композитора, педагога и просветителя Узеира Гаджибекова под названием "Души народной голос…". Событие приурочено к 140-летнему юбилею Гаджибекова.

С приветственным словом на открытии конференции к ее участникам обратился ректор ГИТИС Григорий Заславский. С докладами выступают декан музыкального факультета ГИТИС Тимофей Сополев, сотрудники института Евгений Волков и Анатолий Ахреев, доценты Российской академии музыки имени Гнесиных Ангелина Алпатова и Тамила Джани-заде.

Тариэль Мамедов

Участвующий в конференции доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой истории и теории азербайджанской музыки Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Тариэль Мамедов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о значимости фигуры Гаджибекова для музыкального искусства.

"Это человек, который видел далеко вперед, стратегически. Узеир Гаджибеков заложил фундамент множества наук, включая музыкальную историографию, музыкальное востоковедение, музыкальную тюркологию, этномузыковедение. Все необъятное объял гений Узеира Гаджибекова", – прежде всего сказал он.

"Сегодняшняя конференция дополнительно доказывает, что он принадлежит не только азербайджанскому народу, но всему человечеству. Это очень важно – понимать, воссоздавать, воспринимать и принимать его искусство. Для меня честь участвовать в этом торжестве почитания и уважения к Узеиру Гаджибекову", – добавил Тариэль Мамедов.

Профессор подчеркнул, что наследие Узеира Гаджибекова необходимо оценивать с точки зрения как восточных, так и западных музыкальных традиций. "Недаром говорят, что творчество Узеира Гаджибекова находится на стыке Востока и Запада: первая в восточном мире опера "Лейли и Меджнун", созданная им в 1907-1908 годах, не могла быть написана без знания классической оперной драматургии. По существу там соединены драматургия мугама и западноевропейского оперного искусства", – указал он.

"Гаджибеков очень многое внес в восточное музыкальное искусство из западного – и с точки зрения жанроведения, и с точки зрения подачи материала, и с точки зрения искусства нотирования, ведь нотной графики на востоке не было (мугам – это слуховое творчество). Поэтому, говоря о наследии Узеира Гаджибекова, мы должны всегда учитывать именно его новаторскую роль", – отметил Тариэль Мамедов.

Тамила Джани-заде

Доцент кафедры истории музыки Российской академии музыки имени Гнесиных, кандидат искусствоведения Тамила Джани-заде, в свою очередь, обратила внимание на объединяющую роль Узеира Гаджибекова. "Сегодня мы говорим о нашей общей истории, о Советском Союзе, когда мы действительно были очень близки друг к другу. Те события, в которых участвовал Узеир Гаджибейли, касаются не только Азербайджана, но и России. В своем докладе я буду подчеркивать, что он не только был лидером во всех областях, которые связаны с композиторским творчеством, с нотописью, с созданием теории мугама, но и очень важную роль играл в модернизации процессов, которые шли в самом Азербайджане", – сообщила она.

"Эти процессы были связаны с национальными интересами азербайджанцев, которые проявлялись уже в XIX веке. Еще до советизации Азербайджана, до 1920 года, Узеир Гаджибейли уже выступал с публицистикой. Я сделаю акцент на его публицистических работах, где он призывал отказаться от религиозного фанатизма, связанный с запретами музыки. Он выступал за создание и приобщение всех, как он говорил, азербайджанских тюрок к общеевропейскому и мировому искусству. Он стал лидером в области создания композиторской школы и родоначальником восточных опер, повел за собой всю азербайджанскую интеллигенцию, всю элиту", – подчеркнула Тамила Джани-заде.

Анатолий Ахреев

Доцент ГИТИС, кандидат искусствоведения Анатолий Ахреев рассказал об организации конференции. "Идея возникла у руководства вуза, и мне было поручено разработать программу конференции и придумать ее название. С весны мы над этим работали. Удалось найти поэтическую строку одного из советских поэтов "Души народной голос...", которая нам показалась самой точной и выражающей смысл и деяний Узеира Гаджибекова, и нашей любви к нему. Мы действительно любим этого композитора и его музыку за удивительную интонацию – она всегда неповторима у всякого народа, но у музыки Узеира Гаджибекова интонации обогащены европейской традицией, чтобы определяет их уникальность", - поведал он.

"Работая с замечательной опереттой "Аршин мал алан", я во всей полноте ощутил и прелесть драматургии, и очарование этой музыки, и совсем точно убежден, что такой материал, если он попадает в руки студентов, обогатит их на всю жизнь. Когда я работал в Новосибирском государственном театральном институте, я был приглашен в Баку, где мы показывали спектакль к столетию Узеира Гаджибекова в Славянском университете и давали класс-концерт в Университете культуры и искусства. Эта незабываемая поездка обогатила и меня, и других педагогов, и студентов. Соприкосновение с золотым фондом советской музыки такого уровня и такого качества — эта прививка искусством для молодежи особенно важна", - заключил Анатолий Ахреев.