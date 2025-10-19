Вестник Кавказа

Огнеборцы локализовали пожар в Астраханской области

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Астраханским огнеборцам удалось оперативно локализовать масштабный пожар, вспыхнувший на складе с пластиковыми трубами в Наримановском районе области – сейчас его тушат 80 спасателей.

Благодаря слаженным действиям и серьезной материальной поддержке астраханским спасателям удалось оперативно взять под контроль пожар на складе в поселке Трусово в Астраханской области, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

" В 08:28 (07:28 мск) на пожаре объявлена локализация. Огонь локализован на площади 12 тысяч квадратных метров"

- МЧС России

Сейчас возгорание тушат 80 огнеборцев и 28 единиц техники МЧС России, также на месте возгорания работает пожарный поезд.

К счастью, сведений о пострадавших не поступало.

