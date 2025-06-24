Вестник Кавказа

Недвижимость на море в Геленджике может резко подорожать

Недвижимость на море в Геленджике может резко подорожать
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стоимость коттеджей в Геленджике у моря может вскоре подняться на 15-20%, считают в "Мире квартир". На цены повлияет открытие аэропорта.

Цены на жилую недвижимость в курортном Геленджике вскоре могут вырасти, прогнозом поделился гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко.

"Мы ожидаем активный рост цен на дома в Геленджике, с которым Росавиация, наконец, открывает авиасообщение. <…> Не исключено, что в ближайший год он подорожает на 15-20%"

– Павел Луценко

По его словам, в Сочи цены уже достигли пика, сейчас в среднем жилой дом на берегу на курорте стоит почти 37 млн рублей. В Геленджике аналогичная недвижимость сейчас стоит на 28% дешевле. В этом году средняя стоимость кв метра в коттедже в Геленджике составляет 164,5 тыс рублей, в Сочи – 173,4 тыс рублей, отметил он в беседе с ТАСС.

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