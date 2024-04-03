Москвичи почтили память Муслима Магомаева

Сегодня в день его рождения в Москве почтили память великого эстрадного и оперного исполнителя, композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева.

У памятника выдающемуся певцу и композитору, народному артисту СССР Муслиму Магомаеву в Москве в сквере рядом с посольством Азербайджана в России сегодня собрались его близкие и друзья, а также многочисленные поклонники его творчества и уникального голоса, живущие в российской столице - они возложили к памятнику знаменитому исполнителю венки и цветы, сообщает Telegram-канал "Азербайджан в России".

"Посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев, принявший участие в мероприятии, рассказал о богатом творческом наследии Муслима Магомаева, особо отметив, что он сыграл важную роль в мировой, азербайджанской и российской музыкальной истории как выдающийся оперный и эстрадный певец"

- Telegram-канал "Азербайджан в России"

Имя легендарного певца навсегда осталось в истории мировой культуры, а его творчество и сегодня продолжает вдохновлять новые поколения артистов и поклонников, подчеркнул посол.

На мероприятии выступила вдова Муслима Магомаева, народная артистка СССР Тамара Синявская: она выразила признательность всем собравшимся в этот день за внимание к памяти выдающегося артиста.

Памятное мероприятие сопровождалось песнями из репертуара Магомаева, а

также стихами, которые читали его поклонники, говорится в сообщении.