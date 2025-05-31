Вестник Кавказа

Лавров отправится в Китай на СМИД ШОС

Лавров отправится в Китай на СМИД ШОС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Визит в Китай совершит на предстоящей неделе Сергей Лавров. Он примет участие в СМИД ШОС, министры обсудят развитие Организации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит визит в Китай для участия в Совете министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС).

"14-15 июля в Тяньцзине министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС"

– официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Она добавила, что заседание станет ключевым этапом подготовки саммита Шанхайской организации сотрудничества, запланированного также в Тяньцзине на 30 августа - 1 сентября.

"Будет обсуждаться состояние и перспективы дальнейшего развития и совершенствование деятельности этой организации. А также другие актуальные вопросы"

– Мария Захарова

Саммиты ШОС проводятся ежегодно, в 2024 году мероприятие прошло в столице Казахстана.

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