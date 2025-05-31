Лавров отправится в Китай на СМИД ШОС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит визит в Китай для участия в Совете министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС).
"14-15 июля в Тяньцзине министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС"
– официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она добавила, что заседание станет ключевым этапом подготовки саммита Шанхайской организации сотрудничества, запланированного также в Тяньцзине на 30 августа - 1 сентября.
"Будет обсуждаться состояние и перспективы дальнейшего развития и совершенствование деятельности этой организации. А также другие актуальные вопросы"
– Мария Захарова
Саммиты ШОС проводятся ежегодно, в 2024 году мероприятие прошло в столице Казахстана.