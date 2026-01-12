Кобахидзе опечален приговором Гарибашвили

Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе отреагировал на приговор своего предшественника. Ираклию Гарибашвили предстоит провести за решеткой 5 лет.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе расстроен заключением своего предшественника Ираклия Гарибашвили.

Он отметил, что ему грустно из-за этого. При этом глава правительства отказался от дополнительных комментариев, сославшись на то, что это уже дело правосудия.

"Единственное, что я могу сказать, – это то, что для меня как для человека это очень печально. Я не могу комментировать этот вопрос больше... Это все дело правосудия. Для нас печально то, что произошло"

– Ираклий Кобахидзе

В понедельник стало известно, что бывший премьер республики Ираклий Гарибашвили признал вину. Ближайшие 5 лет он проведет в тюрьме.