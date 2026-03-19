Вестник Кавказа

Армения стала Четвертой республикой с мирными устремлениями

Павел Мартынов
Никол Пашинян
© Фото: Сайт президента России
Сегодня парламент Армении принял программу правительства на 2026–2031 годы. Отныне вопрос международного признания «геноцида армян» исключен из внешнеполитической повестки, а текст новой конституции Армении не будет содержать ссылки на Декларацию о независимости 1990 года.

Кто за и кто против новой программы?

За новую правительственную программу проголосовало 63 депутата Национального собрания, против нее высказалось 24 народных избранника, воздержавшихся не оказалось. Программу поддержали все представители фракции «Гражданский договор»; члены оппозиционной фракции «Сильная Армения» были против, а оппозиционная «Армения» вообще отказалась участвовать в голосовании. Дело в том, что документ, вынесенный на обсуждение, основан на программе «Гражданского договора», с которой партия премьера Никола Пашиняна шла на парламентские выборы 7 июня этого года, и основана на пашиняновской идеологии «Реальная Армения».

Вопрос геноцида

Представляя правительственную программу в парламенте, Пашинян заявил, что вопрос международного признания «геноцида армян» не должен находиться на повестке дня внешней политики Армении в качестве инструмента. Он напомнил, что этим летом правительство Израиля хотело признать «геноцид», но быстро отказалось от этой идеи. Вопрос этот действительно сложный и неоднозначный, поэтому в Ереване решили бросить силы на более реалистичные проекты.

Новая конституция

Выступая с парламентской трибуны, Пашинян также объявил, что в ближайшие месяцы опубликуют текст новой конституции Армении, который не будет содержать ссылки на Декларацию о независимости 1990 года. Исключение этой ссылки остается одним из требований Баку для подписания мирного договора с Ереваном, поскольку в Декларации, по сути, содержатся территориальные претензии к Азербайджану. И хотя сейчас Пашинян заявил, что это не столько вопрос отношений с Баку, сколько «чисто армянская, внутренняя повестка», очевидно, что исключение ссылки из конституции приблизит подписание мирного договора.

Сослаться в новой конституции на Декларацию о независимости означало бы продолжить карабахское движение,  вернуться к логике конфликта, а этого мы сделать не можем — тем более после общенациональных выборов 2026 года, на которых наш народ проголосовал за мир, и мирная повестка теперь уже стала общенациональной. Поэтому сохранение, укрепление и институционализация достигнутого с Азербайджаном мира — первоочередная повестка для правительства

— Пашинян

Новая идеология

Ранее, представляя новую правительственную программу на заседании Кабмина, Пашинян заметил, что по результатам выборов 7 июня победила идеология «Реальной Армении», ставшая с тех пор официальной. Этот этап премьер назвал Четвертой республикой:

Третья республика была основана в логике конфликта, противостояния. Четвертая республика сформировалась в логике мира

По словам Пашиняна, эта мирная повестка позволит вернуться к нереализованной части повестки бархатной революции 2018 года:

У нас есть необходимые институциональные возможности для нормального продолжения реализации повестки революции. Мы должны продолжить и придать новый импульс демократическим, антикоррупционным, экономическим реформам, реформам государственного управления

Теперь, когда план Пашиняна одобрен парламентом, Кабмин за три месяца должен утвердить пятилетнюю программу конкретных действий по его реализации.

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