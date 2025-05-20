Рубио: США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана

Госсекретарь США Марко Рубио направил Азербайджану поздравление с Днем независимости, в нем говорится, что в Вашингтоне поддерживают территориальную целостность Азербайджанской Республики.
США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана, отметил глава Госдепа США. Также Штаты поддерживают усилия Азербайджана по налаживают в регионе мира.
"Соединенные Штаты продолжают поддерживать усилия по содействию миру и стабильности в регионе, что имеет решающее значение для процветания Южного Кавказа. Мы поддерживаем соглашение, достигнутое Азербайджаном и Арменией в этом году по тексту мирного договора"
– Рубио
Также в США признают растущую значимость Азербайджана как транспортного узла и поставщика энергии, добавил он.
Партнерство США и Азербайджана продолжает развивать общие интересы в сферах безопасности, энергетики и экономики, сообщил Рубио и выразил надежду на углубление двустороннего сотрудничества.
"Мы с нетерпением ждем углубления нашего сотрудничества и совместной работы для обеспечения мирного, процветающего будущего для Азербайджана и всего региона"
– Рубио