Рубио: США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана

США выразили поддержку суверенитету, независимости и территориальной целостности Азербайджана. Марко Рубио направил поздравление с Днем независимости Азербайджана и добавил, что в Штатах заинтересованы в углублении сотрудничества.

Госсекретарь США Марко Рубио направил Азербайджану поздравление с Днем независимости, в нем говорится, что в Вашингтоне поддерживают территориальную целостность Азербайджанской Республики.

США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана, отметил глава Госдепа США. Также Штаты поддерживают усилия Азербайджана по налаживают в регионе мира.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать усилия по содействию миру и стабильности в регионе, что имеет решающее значение для процветания Южного Кавказа. Мы поддерживаем соглашение, достигнутое Азербайджаном и Арменией в этом году по тексту мирного договора"

– Рубио

Также в США признают растущую значимость Азербайджана как транспортного узла и поставщика энергии, добавил он.

Партнерство США и Азербайджана продолжает развивать общие интересы в сферах безопасности, энергетики и экономики, сообщил Рубио и выразил надежду на углубление двустороннего сотрудничества.

"Мы с нетерпением ждем углубления нашего сотрудничества и совместной работы для обеспечения мирного, процветающего будущего для Азербайджана и всего региона"

– Рубио