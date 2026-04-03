Иран развернул камеры для отслеживания авиации США и Израиля – СМИ

Система ПВО Ирана использует специальные камеры для наблюдения за американскими и израильскими самолетами. Эти камеры невозможно обнаружить и уничтожить.

Иран развернул сеть многоспектральных камер, чтобы отслеживать и идентифицировать авиацию Соединенных Штатов и Израиля. Об этом рассказал бывший председатель Израильского форума обороны Амир Авиви.

Специальные камеры собирают данные в диапазонах волн, выходящих за пределы видимого света вдоль важных маршрутов самолетов противников, передает The Wall Street Journal.

Как отмечается, в отличие от радиолокационных систем данные устройства тяжело обнаружить и уничтожить, так как они не передают сигнал.

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана. В рамках этой кампании они наносят удары по объектам, которые располагаются в самых крупных городах Исламской Республики. В ответ Иран атакует территорию еврейского государства и американские военные базы в странах Ближнего Востока.