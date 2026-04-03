США для поиска летчика направили спецназ в Иран – СМИ

Американский спецназ отправился в Иран, чтобы попытаться найти летчика сбитого истребителя. Ранее сообщалось, что он успел катапультироваться вместе со вторым пилотом.

По данным Telegraph, речь идет об одном из двух летчиков сбитого американского истребителя. Согласно информации, оба члена экипажа катапультировались, после чего США и Иран приступили к их поиску.

"Один был спасен в ходе операции с участием двух американских военных вертолетов и низколетящего самолета-заправщика"

– Telegraph

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил, что сбил второй за время эскалации на Ближнем Востоке истребитель F-35. Иранские СМИ отмечали, что военные ИРИ могли взять в плен катапультировавшегося пилота этого самолета, однако позднее появилась информация о том, что Иран объявил вознаграждение за поимку летчика.

Кроме того, в материалах СМИ не было указано, каким именно воздушным судном управлял пилот, так как появлялись данные о том, что Иран сбил F-15.