В США заявили о необходимости переговоров с президентом России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп осознает необходимость переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
Он отметил, что очень много людей критиковали главу Белого дома за его диалог с российским лидером.
"Вы не обязаны соглашаться с решением Владимира Путина <...>, но если вы хотите добиться мира, следует проявить силу, следует говорить с людьми"
– Джей Ди Вэнс
Он также обратил внимание, что в свой первый президентский срок Трамп подвергался критике за встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"Президент США говорил на это: "Можно что угодно думать о человеке, но почему бы не сесть, не поговорить и не попытаться понять, какие есть способы для продвижения интересов Америки"
– вице-президент США
Напомним, 15 августа на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США. Следующая встреча Путина и Трампа должна была состояться осенью в Будапеште, однако она была отменена по инициативе американской стороны.