В США заявили о необходимости переговоров с президентом России

Джей Ди Вэнс сообщил, что президент США прекрасно понимает важность переговоров с российским коллегой. Последняя на данный момент встреча президентов прошла на Аляске в августе этого года.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп осознает необходимость переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Он отметил, что очень много людей критиковали главу Белого дома за его диалог с российским лидером.

"Вы не обязаны соглашаться с решением Владимира Путина <...>, но если вы хотите добиться мира, следует проявить силу, следует говорить с людьми"

– Джей Ди Вэнс

Он также обратил внимание, что в свой первый президентский срок Трамп подвергался критике за встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Президент США говорил на это: "Можно что угодно думать о человеке, но почему бы не сесть, не поговорить и не попытаться понять, какие есть способы для продвижения интересов Америки"

– вице-президент США

Напомним, 15 августа на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США. Следующая встреча Путина и Трампа должна была состояться осенью в Будапеште, однако она была отменена по инициативе американской стороны.