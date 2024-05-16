5 октав: уникальный голос Ильхама Назарова

Вокальную карьеру Ильхам Назаров начинал как баритон, а потом выяснилось, что он обладает еще и редким мужским голосом контратенор. Диапазон в 5 октав позволяет певцу исполнять партии баса, баритона, контральто, меццо-сопрано и сопрано. Расскажем, где он учился вокалу, в каких конкурсах и фестивалях участвовал, в каких странах выступал.

Как Ильхам Назаров стал певцом?

Ильхам Назаров родился 5 октября 1985 года в городе Али-Байрамлы (теперь это Ширван). Петь мальчик любил с детства, в Средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля он сначала учился в классе известного ханенде Агахана Абдуллаева, а потом занялся академическим вокалом, объясняя, что "душа лежала к драматическим оперным ариям". Ильхам был рад, что его певческий голос — баритон, как и у его любимого исполнителя Муслима Магомаева.

На сцене Назаров дебютировал в 2000-м, через три года окончил школу, отслужил в военном оркестре и продолжил обучение вокалу в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибекова. Как оперный артист он впервые выступил в 2006-м на Творческой сцене ÜNS, 11 мая 2010 года стал участником премьеры оперы Франгиз Ализаде "Интизар" ("Ожидание") во Дворце Гейдара Алиева в Баку, а потом был приглашен в Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета и стал солистом Азербайджанской государственной хоровой капеллы.

Стажировка в Италии: как баритон Ильхам Назаров стал контратенором

В 2010-м Назаров окончил Музыкальную академию и отправился на трехгодичную стажировку в Италию: в Accademia d'arte lirica в Озимо он занимался у известного педагога Винченцо Де Виво. В конце первого года обучения неожиданно выяснилось, что Назаров — не только баритон, но и контратенор, обладатель редкого, самого высокого мужского певческого голоса, который особенно ценится в старинной музыке. По признанию артиста, теперь ему "куда больше нравится петь контратенором". На концертах певец постоянно исполняет арии из барочных опер, а в апреле 2022 года под его руководством в Баку состоялся международный музыкальный фестиваль "Дни барокко".

Какие партии есть в репертуаре Ильхама Назарова?

В Азербайджанском оперном театре Назаров как баритон пел главную партию в "Алеко" Сергея Рахманинова, партии Нофеля в "Лейли и Меджнуне" Узеира Гаджибекова, Сильвио в "Паяцах" Руджеро Леонкавалло, Папагено в моцартовской "Волшебной флейте", как бас — партию Бетто ди Синьи в "Джанни Скикки" Джакомо Пуччини. А как контратенор он исполнил партии Керубино в "Свадьбе Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта и Прилепы в "Пиковой даме" Петра Чайковского. В июне прошлого года в рамках Дней оперы в Национальном музее искусств Азербайджана представили новую постановку "Орфея и Эвридики" Кристофа Виллибальда Глюка, в которой артист спел Орфея.

Назаров — первый азербайджанский вокалист, выступивший в Римском оперном театре: 27 января 2013 года он стал участником премьеры оперы Дмитрия Шостаковича "Нос", которую поставил знаменитый режиссер Петер Штайн.

Артист пробует себя и в других музыкальных жанрах: в октябре 2018-го на сцене Дворца Гейдара Алиева он исполнил одну из ролей в первой азербайджанской рок-опере "Возвращение Синдбада", а в октябре прошлого года сыграл главную роль в спектакле Азербайджанского государственного академического музыкального театра "Ты — король", созданном по хитам Элвиса Пресли.

В 2017-м Назаров получил звание заслуженного артиста Азербайджана, в 2018, 2019 и 2020 годах становился лауреатом премии Президента Азербайджана.

В каких конкурсах участвовал Ильхам Назаров?

В 2016-м Назаров участвовал в песенном конкурсе O Ses Türkiye — турецкой версии шоу The Voice, а на IV международном конкурсе вокалистов имени Муслима Магомаева в Москве завоевал первое место. В следующем году он стал финалистом пятого сезона международного конкурса "Большая опера" на телеканале "Россия Культура", а в июне 2018-го получил третью премию на I международном конкурсе эстрадных исполнителей Voice of Astana в столице Казахстана.

В каких странах выступал Ильхам Назаров?

Во время стажировки Назаров участвовал во многих фестивалях. Так, в 2012 году он спел на престижном летнем музыкальном фестивале Della Valle d'Itria (фестиваль долины Итрия) в итальянском городе Мартина-Франка.

Певец часто выступает в Казахстане. В марте 2022-го в Караганде он исполнил произведения Фикрета Амирова на концерте в честь 100-летия со дня рождения композитора. В октябре того же года Назаров спел на IV международном фестивале камерной музыки Camerata Tempo в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы в Алматы. В сентябре следующего года он вернулся в этот город, чтобы поучаствовать в программе "Жемчужины хоровой музыки", посвященной открытию концертного сезона Государственной хоровой капеллы имени Байкадамова, в Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла.

В ноябре 2023-го контратенор вместе с другими азербайджанскими музыкантами выступил на IX международном фестивале барочной музыки в Тбилиси, а в октябре следующего года спел на финальном гала-концерте международного музыкального фестиваля "Кош жылдыз" ("Двойная звезда") в Кыргызской национальной филармонии имени Сатылганова в Бишкеке.

А еще певец участвовал в Оперных днях ТЮРКСОЙ в Турции, выступал в Швеции, Сербии, Чехии, Франции, Австрии, Германии, США.

Выступления в России

В октябре 2018 года вместе с азербайджанским барочным ансамблем D'ACCORDO Назаров выступил на международном фестивале камерного исполнительства "Серебряная лира" в Санкт-Петербургской филармонии.

На гала-концерте "Айда на оперу!" в Башкирском театре оперы и балета в Уфе в ноябре 2019-го он спел арию Секста из редко исполняемой оперы Георга Фридриха Генделя "Юлий Цезарь в Египте".

В октябре 2021 года певец стал участником концерта в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского, а в мае 2024-го выступил на концерте "Азербайджан и Россия: ода дружбе" в "Геликон-опере".

Ильхам Назаров — педагог и музыковед

Назаров преподает уже много лет, сейчас он — старший преподаватель кафедры "Сольное пение и оперная подготовка" Бакинской музыкальной академии. На концертах артист часто выступает со своими учениками.

Также певец является музыковедом с ученой степенью, его доклады и публикации посвящены творчеству Муслима Магомаева и Бюльбюля.