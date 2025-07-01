Питомник Кавказских оленей заработал на востоке Грузии

Новый шаг по спасению кавказского оленя – вида, которому угрожает вымирание – сделали власти Грузии: на востоке страны, в Алгетском национальном парке, заработал питомник кавказских оленей.

Спасением кавказского оленя, едва не вымершего из-за браконьеров, продолжаются заниматься в Грузии: на территории Алгетского национального парка был открыт питомник этого вида оленей.

"Это действительно исторический шаг в плане защиты биоразнообразия Грузии. Долгосрочная цель программы восстановления популяции благородного оленя – создание жизнеспособных и устойчивых популяций в масштабах страны"

– глава Минсельхоза Давид Сонгулашвили

Открывшийся питомник – самый большой на Кавказе. Он занимает площадь в 60 га. Территория окружена ограждением, в питомнике действуют системы мониторинга, включая фотоловушки, олени будут также носить спутниковые ошейники.

Как рассказал глава Национального агентства дикой природы Грузии Реваз Бежашвили, в питомнике обеспечены хорошие условия для размножения и адаптации животных к жизни в природе. Специалисты смогут исследовать поведение, социальную динамику и процесс приспособления к воле у оленей. В результате ученые смогут более эффективно осуществлять выпуск оленей.

В ходе открытия в лес уже выпустили пять самок и двух самцов благородного оленя, которые родились в Тбилисском зоопарке. На первом этапе программы их станет 15.