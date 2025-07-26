В Дагестане стартовал проект по защите редких кавказских лесных и камышовых котов

Фонд "Природа и люди" запустил проект по защите редких видов котов, популяция которых на Кавказе критически мала.

На юге Дагестана запущена новая экологическая инициатива, направленная на охрану кавказских лесных и камышовых котов - видов с крайне низкой численностью, сообщил гендиректор фонда "Природа и люди" Сергей Рыбаков.

"Это малоизученные подвиды, чья численность вызывает серьезную тревогу: в Дагестане осталось не более ста лесных котов, а камышовых - всего не более пятисот в природе"

- Сергей Рыбаков

Эти коты отличаются скрытностью, из-за чего возникают сложности со сбором данных об их поведении. Для выработки эффективных мер охраны фонд начнет мониторинг животных в национальном парке "Самурский". Кроме того, планируется просветительская работа среди местных жителей, чтобы повысить их участие в сохранении этих видов.

Фонд продолжает работу по защите и других исчезающих животных России, включая снежных барсов и белых медведей, и сотрудничает с ведущими специалистами для комплексной природоохранной деятельности. Проект поддерживается в рамках национальной программы по сохранению биоразнообразия и развитию экологического туризма.