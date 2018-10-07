Популярность нацпарков в Грузии выросла на 17%

В 2025 году заповедные территории Грузии посетили почти 460 тыс человек, что на 17% больше прошлогодних показателей. Они пользуются особой популярностью у иностранных туристов.

Посещаемость национальных парков Грузии с января по июнь 2025 года выросла на 17% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года и составила почти 460 тыс тысячи человек, рассказали в Агентстве охраняемых территорий.

Среди посетителей 49% – граждане Грузии, а 51% – иностранные туристы.

Наиболее востребованными объектами стали Пещера Прометея, Каньон Мартвили, Заповедник Сатаплия, Каньон Цалка и Национальный парк Мтирала.

Напомним, что Грузия ожидает роста туристического потока в 2025 году. По прогнозам администрации туризма, доходы от отрасли также увеличатся.