Санаторий "Скала" и дом княгини Ореховой в Гагре: история, что посмотреть, как добраться

Санаторий "Скала" – один из самых крупных и известных, некогда популярных, а ныне заброшенных пансионатов Гагры и всей Абхазии. Почему прежде такое крупное туристическое место оказалось в запустении, какова его история, кто из представителей знати там жил и как добраться до одной из самых знаменитых "заброшек" в Гагре?

Абхазию не зря неофициально называют королевой "заброшек" (то есть заброшенных зданий) – в этой красивой, с роскошной природой республике множество заброшенных и полузаброшенных зданий, привлекающих туристов, и одно из самых знаменитых – пансионат "Скала" в Гагре. Некогда это был один из самых престижных санаторно-курортных комплексов Гагры – что же случилось с этим живописным местом?

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

История пансионата "Скала" в Гагре

Во времена СССР многие жители Советского Союза мечтали посетить именно этот знаменитый санаторий – в годы своего расцвета "Скала" считалась одним из самых престижных мест отдыха в Гагре.

История этого места насчитывает уже более ста лет. После революции и национализации на месте будущего пансионата располагался с 1933 года дом отдыха Наркомфина СССР, позже — дом отдыха Народного комиссариата путей сообщения СССР. Уже тогда Абхазия приобрела статус всесоюзной здравницы. Позже, в 1960-е, это живописное место передали территориальному совету Гагры, где и построили здание знаменитого пансионата "Скала", работавшего вплоть до 1990-х годов.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Во времена СССР в комплексе имелось все для комфортного отдыха: крупные жилые корпуса, медсанчасть, столовая, предоставляющая все виды диетического питания, прачечная и кинотеатр. Также на территории пансионата функционировала канатная дорога, которая действовала вплоть до начала 2000-х годов.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Здания "Скалы" пережили события начала 1990-х годов, однако санаторий как заведение прекратил свое существование, и локация постепенно пришла в упадок. В начале XXI века предпринимались попытки восстановления уникального сооружения – была даже реставрирована канатная дорога, по которой можно было добраться до него, но, тем не менее на сегодняшний день здание бывшего санатория остается заброшенным. Однако и в таком состоянии оно до сих пор привлекает внимание туристов.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Дом княгини Ореховой

Как уже упоминалось, санаторий "Скала" имеет долгую историю. Согласно самой распространенной версии, до революции, на рубеже XIX-XX веков, здесь находилась имение княгини Евгении Ореховой, которое было построено по проекту архитектора Ивана Клепинского. Строительство было завершено в 1902 году.

Имение, по задумке княгини, должно было стать украшением курорта – ныне оно находится в центре старой Гагры, недалеко от знаменитого ресторана "Гагрипш" и Приморского парка. Из него открывается роскошный вид на Черное море и зеленые кипарисы.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Дом княгини Ореховой выполнен в стиле модерн с элементами готики. Внешне фасад здания перекликается по стилю с еще одной знаменитой постройкой того времени в Гагре – дворцом принца Ольденбургского. Он сочетает в себе как готические, так и романтические элементы: арочные ажурные окна, высокие башенки с готическими шпилями, балконы, украшенные резной отделкой, и богатое убранство, которое практически не дошло до наших дней – все это сделало новый дворец одним из самых красивых и знаменитых в Гагре.

Имение стало летней резиденцией княгини Ореховой, где она принимала гостей. Будучи утонченной особой, ценившей искусство и необычную архитектуру, княгиня стремилась создать в Гагре такое место, где бы все это сочеталось с уникальной природой Абхазии.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

После революции 1917 года, согласно источникам, имение, как и многие другие в стране, было национализировано, а сама княгиня Орехова, по воспоминаниям писателя Константина Гердова, была переселена в барачное жилье.

Таким образом, на территории бывшего имения в советское время сначала действовал правительственный дом отдыха, а с 1960-х годов – вышеупомянутый санаторий "Скала", в доме княгини Ореховой размещался его медицинский корпус. Во время событий 1992-1993 годов уникальная архитектура здания значительно пострадала. В настоящее время территория бывшего имения княгини Ореховой и санатория "Скала" имеет статус реставрируемого объекта, хотя фактически является одной из "заброшек".

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Внутреннее убранство имения: деревянная мебель, расписные витражи, камины и панели – до наших дней практически не дошли. Только фасад здания дает примерное представление о кипевшей когда-то в нем жизни. Одна из самых узнаваемых его черт – изящный балкон, с которого открывается прекрасный вид на Черное море, в народе его прозвали балконом Джульетты.

Зайти в дом княгини Ореховой, а также в основное здание санатория, туристы смогут, но делать это следует с осторожностью, так как здания (или, скорее то, что от них осталось) находятся в аварийном состоянии, и прогулки по ним могут быть небезопасными.

Можно также пройти на территорию действовавшей ранее канатной дороги, на которой отдыхающие пансионата спускались к морю. Сейчас фуникулер также заброшен. На крыше пункта отправления сохранились живописная терраса под открытым небом в тени высоких кипарисов – это смотровая площадка с видом на старую Гагру и Черное море.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Согласно отзывам туристов, посетить бывший санаторий можно беспрепятственно, однако стоит помнить при этом о технике безопасности.

Как добраться до заброшенного санатория "Скала" в Гагре?

Бывший пансионат "Скала" находится в Старой Гагре. Адрес – ул. Героев 16 Марта, 27, Старая Гагра, Абхазия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Попасть к нему достаточно просто: он находится недалеко от Приморского парка, а также от дворца принца Ольденбургского. Парк начинается от ресторана "Гагрипш". Путь пешком от ресторана до санатория займет около трех минут, он включает в себя и живописную лесенку.

Чтобы добраться до ресторана "Гагрипш", можно воспользоваться общественным транспортом: ближайшая остановка – "Приморский парк" – находится на проспекте Ардзинба.