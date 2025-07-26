Туристический сезон вызвал проблемы с водоснабжением в Гагре

Жители многоэтажек в Гагре стали испытывать проблемы с водоснабжением. Причиной увеличенного расхода воды стал пик туристического сезона.

Проблемы с водоснабжением в части Гагры и микрорайоне Кемпинг в Абхазии связаны с нехваткой воды, рассказал главный инженер местного "Водоканала" Фома Агрба.

Он уточнил, что расход воды увеличился из-за пика туристического сезона в Абхазии.

"В наш бассейн объемом 3000 кубометров стало поступать меньше воды, так как пансионаты и гостиницы, которые расположены до него в старой Гагре, забирают основную часть"

- Фома Агрба

Проблемы с водоснабжением испытывают в основном жители многоквартирных домов, владельцы частных домов испытывают с этим меньше проблем, передал Агрба в разговоре с изданием Sputnik Абхазия.

Тот объем воды, что успел собраться в резервуаре за ночь, отпускают в город каждое утро, но выше первых этажей она не может подняться. Власти планируют обратиться к владельцам отелей и гостиниц с просьбой снизить потребление воды, чтобы резервуар успевал наполниться.