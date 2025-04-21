3 симптома глаукомы. Почему усталость глаз может быть смертельно опасной?

А вы уверены, что это просто усталость глаз?

Симптомы, которые вы привыкли игнорировать — могут оказаться первыми признаками глаукомы. Это «тихий убийца зрения», который подкрадывается без боли и может привести к полной слепоте, если вовремя не диагностировать.

В этом выпуске — ведущий офтальмолог страны Татьяна Шилова рассказывает:

Почему туман перед глазами — не усталость, а тревожный сигнал.

Как народные методы «лечения» могут оставить вас без глаза.

Кого глаукома поражает в 30, а иногда и в младенчестве.

Один герой видео ослеп из-за кофе и самодиагностики. Хотите избежать его судьбы? Смотрите до конца — мы собрали для вас маршрут, как пройти диагностику без ошибок и не попасть в ловушку гипердиагностики.