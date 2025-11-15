Вестник Кавказа

Йемен предложил РФ инвестировать в энергетику страны

Карта Йемена и Омана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Власти Йемена намерены развивать сотрудничество с РФ в области энергетики. Республика планирует модернизацию энергетического комплекса.

Глава правительства Йемена Салем бен Брейк предложил российскому бизнесу нарастить объем инвестиций в энергетическую отрасль для преодоления энергетического кризиса, сообщает информационное агентство Saba. 

Сообщается, что вопросы сотрудничества обсуждались на встрече премьера с главой российской дипмиссии в стране Евгением Кудровым. В частности, предлагается развитие сотрудничества по проектам "зеленой" энергетики. Глава правительства страны на встрече с дипломатом также коснулся вопроса запуска совместного комитета по сотрудничеству в сфере экономики. 

Отмечается, что стороны также затронули вопросы безопасности в Красном море и Аденском заливе.

