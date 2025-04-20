Вознесение 2025: что это за праздник, что можно и нельзя делать?

29 мая православные верующие будут отмечать один из 12 главных праздников в году - Вознесение Господне. Рассказываем, что это за праздник, что в него можно и нельзя делать и в чём его важность.

Когда Вознесение в 2025 году?

В этом году мы отмечаем Вознесение 29 мая. Вознесение - переходящий праздник, 9й в числе двунадесятых (основных) церковных торжеств. Несмотря на то, что каждый год Вознесение в разные дни, дата у него фиксированная: это всегда сороковой день после Пасхи. В рамках церковной традиции Вознесение завершает Пасху и предшествует Троице, которая в 2025 году отмечается 8 июня.

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Что такое Вознесение?

Вознесение не просто так один из важнейших церковных праздников, как для восточного (православия), так и для западного (католицизм, протестантизм, лютеранство и т.д.) христианства. Вознесение чествует обожение Иисуса Христа, то есть его переход от человеческой к полностью божественной сути. Если говорить об истории праздника, то в этот день около двух тысяч лет назад Иисус Христос в последний раз был с учениками, после чего он вознёсся на небо - отсюда и название церковного торжества. В Библии о Вознесении Господнем говорится в Евангелие от Луки и в Деянии апостолов, авторство которого тоже приписывают Луке.

Где произошло Вознесение?

Согласно библейской книге Деяния апостолов, Вознесение Господне произошло на Елеонской или Масличной горе, которая находится напротив восточной стены Старого Иерусалима. Сегодня на предположительном месте Вознесения Христа стоят Храм Вознесения XII века и часовня: в ней находится Стопа Спасителя - камень, с которого Иисус Христос вознесся на небо.

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Что означает праздник Вознесения?

Вознесение Иисуса Христа - важный момент в истории христианства, который означает завершение Сыном Божьим его земной миссии и возвращение к Создателю. Вместе с тем Вознесение - начало нового этапа в жизни Христа: теперь он рядом с Богом-Отцом, но при этом продолжает просить за людей, свидетельствуя о том, что Его кровь смыла все наши грехи. Суть и смысл Вознесения в том, что любой человек, соблюдающий законы Божьи, может вознестись, подобно Христу.

Как отмечают Вознесение?

Накануне церковного праздника Вознесения верующие стараются попасть в храм на особую службу, которая называется Всенощное бдение и начинается около 17:00. На следующий день, в сам праздник, который всегда отмечается в четверг, люди тоже идут в храм, где на богослужении читаются особые молитвы и поются песнопения, тропарь и кондак, посвящённые Вознесению. Также в этот день можно причаститься на литургии. Если нет возможности отправиться на службу, можно помолиться дома, попросив Господа о прощении грехов, заступничестве, помощи и здоровье для себя и близких.

Вознесение не постный день, поэтому есть и пить можно всё, однако злоупотреблять алкоголем не следует: церковь подобную практику не приветствует. В этот день принято поздравлять родных и близких с праздником, желать им добра и благополучия.

Традиции Вознесения

В народе Вознесение называли Вознесеньев день. В отличие от церковного Вознесения, Вознесеньев день - праздник народно-христианский, поэтому с ним связаны традиции, которые к православию как такового отношения не имеют.

Люди верили, что в Вознесеньев день заканчивается весна и начинается лето, соответственно, этот праздник был своего рода сигналом к началу полевых работ.

В этот день было принято поминать умерших, потому как считалось, что 40 дней с Пасхи по земле ходили усопшие.

В Вознесеньев день знахари собирали росу: она слыла целебной и использовалась для лечения заболевших.

В день Вознесения пекли угощение ”Христу в дорогу”, в том числе ”лесенки” с семью ступеньками, и ходили в гости друг к другу.

В Вознесеньев день проводили обряды для обеспечения хорошего урожая, а также обряды инициации, знаменующие взросление или переход из одной социальной группы в другую.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Что можно и нельзя делать в Вознесение?

Церковных запретов в праздник Вознесения, кроме общехристианских, предусматривающих отказ от злословия, ссор и уныния, нет. В Вознесение можно работать, в том числе и в огороде, убирать в доме и стирать, стричься, заниматься рукоделием и тому подобными бытовыми делами. Ходить на кладбище и поминать усопших тоже можно. Единственное, к чему призывает церковь, в первую очередь, не забывать молиться и обращаться к Богу в этот день.

Приметы в Вознесение Господне