Ильин день 2025: какого числа, что нельзя делать и как отмечают?

В начале августа православные будут отмечать праздник, посвященный ветхозаветному святому, который особенно почитается в народе. Кто такой Илья пророк, что за праздник Ильин день и что нельзя в него делать - рассказываем в нашем материале.

Какого числа Ильин день?

День памяти пророка Илии или Ильин день в России всегда 2 августа. В 2025 году праздник выпадает на субботу. По юлианскому календарю (старому стилю), по которому церковь определяет праздники, Ильин день отмечается 20 июля.

Что за праздник Ильин день?

Ильин день в классификации торжеств и христианский, и народно-христианский праздник, поскольку сочетает в себе как православные, так и дохристианские черты. В церковной традиции Ильин день установлен в честь памяти Илии пророка, жившего в IX веке до н.э. в древнем еврейском царстве. О пророке в Библии рассказывают Третья и Четвертая Книга царств, он также упоминается в Книге пророка Малахии и в Послании Иакова. Илья был ревностным последователем Бога, боролся с язычниками, предсказывал события и творил чудеса: по его молитве случался дождь и засуха, с небес нисходил огонь, наказывавший грешников. Согласно Библии, Илья пророк не умер: его на огненной колеснице забрал к себе Господь. Пророка Илью почитают не только христиане, как православные, так и католики, но также и иудеи, и мусульмане, называющие его Ильясом.

История праздника

На Руси Ильин день начали отмечать очень рано, фактически с принятием христианства в IX веке, и даже, согласно некоторым источникам, за несколько десятилетий до этого. Такое почитание ветхозаветного святого не свойственно для православия, однако что касается пророка Илии, его житие и тот факт, в частности, что ему была подвластна погода, делали его очень близким к славянскому богу-громовержцу Перуну. Вот почему Илью пророка также называют громовержцем. Период конца июля-начала августа у славян был временем, когда готовились к сбору урожая и старалась не разгневать Перуна, который посылал молнии и грозы и даже мог сжечь дом. Со временем все свойства, которые приписывалась Перуну, перешли на Илью.

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Чей покровитель Илья пророк?

В православии Илья - покровитель воздушно-десантных войск, поскольку день его памяти 2 августа, как и день ВДВ. Кроме того, Воздушно-космические силы, как преемственная структура ВДВ, тоже считают своим покровителем Илью. Ветхозаветному пророку молятся о защите воинов от ранений, победе и духовной силе. Помимо помощи и покровительстве для военных, Илье пророку молятся о хорошей погоде, щедром урожае, о благополучии и защите.

Что происходит в Ильин день?

В народе верили, что в свой день Илья-пророк едет по небосводу в пылающей колеснице, своими стрелами поражая бесов и другую нечисть. На Руси до праздника крестьяне несколько дней постились, чтобы гнев громовержца не обрушился на их поля и жилища. В этот день особенно боялись гроз, читая молитвы и прося милости у пророка. Ильин день считали грозным и старались лишний раз не сердить пророка, от которого зависит благополучие урожая. Пророка также старались всячески умилостивить, преподнося ему в дар угощение, устраивая коллективные застолья, а также совершая молитвы в поле.

Как отмечают Ильин день сегодня?

В День пророка Илии в церквях проходит литургия, а священнослужители, которые её проводят, облачены в красные одеяния. В Москве 2 августа устраивается крестный ход по Ильинке, улице, названной так в честь храма Ильи Пророка, заложенного в XVI веке и действующего по сей день.

В этот день принято молиться Илье Пророку, поздравлять близких и помогать тем, кто нуждается. 2 августа не постный день, поэтому есть можно всё без ограничений, однако от чрезмерного употребления алкоголя церковь призывает отказаться. В Ильин день православные поздравляют друг друга с праздником, желая всего наилучшего и защиты высших сил.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Что нельзя делать в Ильин день?

Церковных запретов в Ильин день, кроме общехристианских, предусматривающих отказ от пересудов, сплетен, зависти и уныния, нет. Работать и делать уборку в Ильин день можно, главное, как рекомендуют служители церкви, не забывать обращаться к Богу, в том числе посредством молитвы.

Что касается народных запретов на Ильин день, то они сохранились, хотя церковь и относится к ним с неодобрением.

На Илью-пророка строго-настрого запрещалось работать, чтобы не разгневать святого;

скот тоже не выводили на пастбище, потому что в народе верили, что в этот день дикие звери могут нанести им ущерб;

в Ильин день старались не пускать в дом животных: считалось, что бесы и злые духи, спасаясь от пророка, превращаются в зверей и норовят укрыться у людей.

Почему в Ильин день нельзя купаться?

Одна из поговорок на Ильин день гласит: до Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается. Скорее всего, запрет на купание связан с тем, что водоемы постепенно охлаждаются, а значит и от купания в них пора отказаться.

Приметы на Ильин день

Поскольку Илья пророк в народе считался хозяином погоды и прогонителем всякой нечисти, с днем его памяти связано несколько соответствующих примет: