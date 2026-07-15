Отношения Армении и Грузии: сотрудничество и конкуренция

Фундамент сотрудничества Грузии и Армении остается неоднородным: разные внешнеполитические ориентиры, разные блоковые принадлежности и конкурирующие инфраструктурные проекты создают как возможности, так и ограничения. Расскажем, в каких точках Армения и Грузия сблизились больше всего и на каких направлениях они соперничают.

Отношения Грузии и Армении переживают заметное оживление. После подписания в январе 2024 года Совместной декларации о стратегическом партнерстве, страны перешли к проработке конкретных направлений сотрудничества, начиная от транспортных коридоров, заканчивая энергетикой и цифровой экономикой.

Сотрудничество Грузии и Армении

Двустороннее сотрудничество определяется их географическим положением, экспортным потенциалом и той сырьевой базой, которая досталась им после распада Советского Союза.

Торгово-экономическая база

Между странами действует соглашение о свободной торговле и безвизовый режим (с 2023 года по внутренним ID-картам). В прошлом году Армения занимала 9-е место по товарообороту Грузии и 5-е место по экспорту. Грузия экспортировала в Армению товаров на $552,9 млн (легковые автомобили, нефтепродукты, этиловый спирт, бульдозеры, лимонады), а импорт из Армении составил $234,7 млн (медные руды, бутылки, сигареты, руды драгметаллов).

Реэкспорт

Официально Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии опровергает информацию о том, что армянская продукция якобы реэкспортируется в Россию через Грузию. Однако после введения Россией ограничений на импорт армянских продовольственных товаров, Грузия оперативно заняла освободившиеся ниши на российском рынке. Резко выросли поставки грузинской форели, вишни, яблок, минеральной воды. Распознать позиции товаров природного (органического) происхождения без строгой сертификации невероятно сложно, а отрицать возможность параллельного экспорта ошибочно.

Транспортные и мультимодальные коридоры

Это ключевое направление двустороннего взаимодействия, которое постепенно становится актуальным ввиду событий на Ближнем Востоке. В спектре внимания коридор «Персидский залив – Черное море» (Арианский коридор). Проект предполагает мультимодальную цепочку: иранские порты (Бандар-Аббас или Чабахар) → сухопутный путь через Иран → Армения (по строящейся автомагистрали «Север – Юг», 556 км) → Грузия (через КПП Баграташен-Садахло) → черноморские порты (Поти, Батуми, строящийся порт Анаклия) → далее морем в Болгарию, Грецию. Коридор проходит в обход Азербайджана и Турции, что делает Армению связующим звеном, а Грузию - конечным транзитным узлом. Северные участки «МТК Север – Юг» к границе с Грузией в основном завершены.

Энергетика

Энергетическое сотрудничество одно из самых эффективных. Действующие линии электропередачи между Арменией и Грузией: Алаверди-2 (220 кВ), Лалвар (110 кВ), Ашоцк (110 кВ). В 2025 году экспорт электроэнергии из Грузии в Армению составил около 52 млн кВт/ч. Сотрудничестве в сфере энергетики позволило создать на армяно-грузинском приграничье пространство комфортного проживания и торговли для дdух стран.

Трехсторонний формат

На заседании межправительственной комиссии в Сигнахи (март 2026) премьер Армении Пашинян заявил о стремлении Еревана углублять трехстороннее региональное сотрудничество между Грузией, Арменией Азербайджаном при поддержке Тбилиси. Смысл заключается в том, чтобы создать принципиально новый формат, очерченный в сугубо региональных границах, чтобы снизить напряжение в армяно-азербайджанских отношениях.

В чем Армения и Грузия конкуренты?

При этом в двусторонних отношениях республик есть моменты, где интересы расходятся.

Инфраструктурная зависимость

Порт Анаклия строится бельгийской компанией Jan De Nul. Если порт будет достроен, он станет важным элементом мультимодальной цепочки, но вместе с этим поставит Армению в зависть от грузинских портов, железной дороги и автодорог. Это даст Грузии переговорный рычаг, но и сделает ее заинтересованной в стабильном армянском транзите.

Статус главного регионального транзитного хаба

Арианский коридор напрямую конкурирует с Зангезурским коридором (через территорию Армении, под контролем США) и с Аразским коридором (через Иран). Средний коридор (Транскаспийский маршрут), поддерживаемый ЕС, проходит через Азербайджан и Турцию, минуя Армению. Грузия в Среднем коридоре фактически стремиться забрать себе статус главного продовольственного хаба Южного Кавказа, замещая армянские поставки.

Разная блоковая принадлежность

После 2020 года Армения активно диверсифицирует внешнюю политику (ЕС, США), что сближает ее позиции с Грузией. Однако в ЕС у республик разные группы партнеров, курирующие сближение еврозоны и Южного Кавказа. Традиционно Грузию поддерживают Польша, Прибалтика, Румыния, Швеция, Чехия, Словакия, Словения, Болгария. Армения же опирается на Францию, Германию, Бельгию, Кипр, Грецию и Италию.

Курс на сближение ЕС и Грузии де-факто заморожен, поскольку отношения ухудшились, а вот в отношениях с Арменией наблюдается активное сближение, тем более, что в республике не так давно был принят закон о вступлении в ЕС.

Перспективы отношений

Армения и Грузия выстраивают прагматичное партнерство, в котором мультимодальность стала конкретной повесткой.