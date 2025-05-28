Вестник Кавказа

Лавров и Рубио находятся в постоянном контакте - Рябков

Рябков Сергей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
О контактах между Лавровым и Рубио рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы поддерживать связь.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Госдепа США Марко Рубио находятся в контакте, поддерживают связь, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Главы внешнеполитических ведомств находятся в постоянном контакте. Они провели уже семь телефонных разговоров, очно пообщались в феврале в Эр-Рияде"

– Сергей Рябков

Он добавил, что на двустороннюю повестку накладывает отпечаток ситуация на Украине и возможности ее урегулирования.

Новая встреча Лаврова и Рубио может состояться, если главы двух государств примут соответствующее решение. Также вопрос о встрече будет определяться "спецификой, остротой обсуждаемых тем", заметил дипломат в интервью ТАСС.

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