Лавров и Рубио провели разговор накануне второй встречи РФ и Украины в Стамбуле

Вечером 1 июня состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств России и США. Лавров и Рубио обменялись мнениями по поводу второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле 2 июня.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в рамках которого обсуждались планы по переговорам российской и украинской делегаций в Стамбуле.

Глава Госдепа прежде всего выразил российской стороне соболезнования в связи с гражданскими жертвами в Брянской и Курской областях в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры 1 июня.

"Сергей Викторович Лавров и Марко Рубио также обменялись мнениями о различных инициативах, касающихся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня этого года"

– МИД РФ

Российские переговорщики 1 июня прибыли в Стамбул, они получили и изучили проект меморандума от Украины, встреча делегация запланирована на 13:00.