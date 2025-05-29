Россия и Украина встретятся в Стамбуле в понедельник в 13:00

Второй раунд переговоров РФ и Украины в Стамбуле состоится в понедельник. Встреча запланирована на 13:00 и пройдет во дворце Чираган.

Российской-украинские переговоры 2 июня в Стамбуле планируется начать в 13:00, поделился источник в МИД Турции, пишет ТАСС.

"Переговоры делегаций России и Украины планируются завтра в 13:00 во дворце Чираган"

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Напомним, с инициативой провести вторую встречу в Стамбуле 2 июня выступила ранее российская сторона. Состав делегации РФ остался неизменным с первой встречи, прошедшей 16 июня. Ее возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Известно, что переговорщики замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин во главе с Мединским уже вылетели в Стамбул.

Владимир Зеленский накануне встречи объявил, что украинскую делегацию, как и в прошлый раз, возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Первый раунд переговоров проходил во дворце Долмабахче, второй будет проведен во дворце Чираган на Босфоре.

Российская сторона представит на встрече меморандум по будущему мирному договору. Украинская сторона, по данным Reuters, предложит свой проект мирного урегулирования, документ будет содержать схожие условия с теми, которые были ранее выдвинуты Киевом.

В МИД Турции не исключают, что второй раунд прямых переговоров станет подготовкой ко встрече четырех лидеров - России, Турции, США и Украины. По мнению министра Хакана Фидана, достигнуть урегулирования украинской ситуации можно будет в течение года.