22 июня – День памяти и скорби: история, открытки, как отмечают в России

День памяти и скорби 22 июня – какой это день и почему? Открытки и картинки с Днем памяти и скорби, история памятной даты начала Великой Отечественной войны, как ее отмечают в России?

Приближается самая трагическая дата в истории России – День памяти и скорби. 22 июня вся страна скорбит по тем, кто погиб во время Великой Отечественной войны.

Почему 22 июня – День памяти и скорби?

Именно 22 июня в 1941 году стало началом Великой Отечественной войны: в этот день на рассвете фашистская Германия без объявления войны атаковала Советский Союз. Тяжелейшее испытание для советского народа продолжалось 1418 дней и ночей. Благодаря совершенному всей страной подвигу фашисты были полностью разгромлены, и 9 мая 1945 года Великая Отечественная война завершилась победой СССР и капитуляцией Германии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За время страшной войны общие человеческие потери Советского Союза составили 26,6 млн. Из них:

свыше 8,7 млн человек были убиты на полях сражений;

7,42 млн человек были преднамеренно уничтожены нацистами на оккупированных территориях;

более 4,1 млн погибли из-за жестоких условий во время оккупационного режима.

Кроме того, 5,27 млн человек были силой угнаны на работы в Германию и ряд других стран, которые сами были оккупированы. В СССР вернулись лишь 2,65 млн человек. Эмигрировали 450 тыс человек. В плену погибли 2,16 млн.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как появилась памятная дата День памяти и скорби?

На протяжении почти полувека 22 июня не считалось официальной памятной датой. В 1992 году этот день получил соответствующий статус, он стал называться Днем памяти защитников Отечества. Еще через четыре года Указом президента памятная дата была переименована в День памяти и скорби.

"Двадцать второе июня 1941 года – одна из самых печальных дат в нашей истории, начало Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам о всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг по защите Родины"

– Указ президента

Еще одно изменение произошло в 2007 году: Указом президента были внесены изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России": список памятных дат пополнился еще одной: 22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытки в День памяти и скорби

День памяти и скорби объединяет всю Россию. У каждого та страшная война унесла жизнь или здоровье хотя бы одного родственника. И все жители России, и не только, 22 июня поминают жертв Великой Отечественной войны.

Чтобы разделить это высокое чувство с родными и близкими, можно отправить членам семьи, друзьям, соседям, коллегам открытку ко Дню памяти и скорби, напомнив о нашей причастности к подвигу предков, выразив свою бесконечную благодарность им.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как отмечают День памяти и скорби в России?

Согласно Указу президента о учреждении памятной даты, каждый год 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, по всей стране приспускаются государственные флаги. На телеканалах, в радиоэфире и в учреждениях культуры весь день отсутствуют развлекательные мероприятия и передачи.

Российское руководство традиционно проводит церемонию возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в Москве. Различные траурные мероприятия, в том числе минута молчания, устраиваются по всей России. Самые известные такие акции – "Вахта памяти" и "Линия памяти".

"Вахта памяти" впервые состоялась в 1996 году. Мероприятие организуют в Москве у Вечного огня в Александровском саду. В этом году акция традиционно стартует 22 июня, ровно в 4 часа утра. В ходе нее к Могиле Неизвестного Солдата будут возложены цветы. В мероприятии примут участие и ветераны Великой Отечественной войны.

"Линия памяти" впервые состоялась в 2015 году. Она проводится в Москве на Крымской набережной в парке искусств "Музеон", где все желающие могут зажечь свечи, каждая из которых символизирует один из 1418 дней войны. Акция начнется 21 июня в 22.00 и продлится сутки.