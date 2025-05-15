Большегрузам разрешат движение по дорогам Казахстана только ночью

Водителям грузовых автомобилей большой тоннажности с началом лета придется выбирать маршрут транзита, поскольку на дорогах Казахстана начнут действовать летние ограничения на их передвижение в дневное время.

Водителям большегрузов, перевозимых товары по дорогам Казахстана, с приходом лета придется корректировать свои маршруты, чтобы дорога не превратилась в многодневный марафон – в течение трех месяцев движение для них в дневное время будет запрещено, сообщили в компании - национальном операторе по управлению автомобильными дорогами страны "КазАвтоЖол".

"В летний период на территории Казахстана ежегодно вводятся временные ограничения на движение тяжеловесных грузовых транспортных средств. Меры направлены на сохранение дорожного покрытия и обеспечение безопасности дорожного движения в условиях высокой температуры воздуха"

- "КазАвтоЖол"

В разных регионах страны ограничения будут немного отличаться – так, в 9 областях юга и запада Казахстана они будут действовать до конца лета, по 31 августа включительно, с 10:00 до 22:00, передает Sputnik Казахстан.

Режим ограничений для 9 областей на севере и востоке страны будет короче на 15 дней – он продлится с 1 июня по 15 августа и будет вводиться с 11:00 до 21:00.

Как пояснили в компании, при высокой температуре воздуха, которая преобладает в летнее время, асфальт дорожного покрытия буквально "плавится", и под давлением веса тяжелых большегрузов в нем образуются колеи и ямы, и за короткое асфальт полностью приходит в негодность.

Если же ограничения будут соблюдаться то и дорожное покрытие прослужит дольше, и это обеспечит безопасность всем участникам движения.