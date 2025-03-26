Вестник Кавказа

Казахстан и Россия будут строить дороги вместе

Казахстан и Россия будут строить дороги вместе
© Фото: пресс-служба министерства транспорта Казахстана
Дорожные службы Казахстана и России договорились сотрудничать при строительстве и содержании автодорог, применяя при этом научно-технический подход к созданию новой транспортной инфраструктуры.

В столице Казахстана Астане сегодня стартовал День дорожного партнерства – он проходит в рамках международной конференции "Строительство и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений", сообщили в Минтранспорта республики.  

Серьезным итогом мероприятия стало соглашение о сотрудничестве в научно-технической и практической сфере создания новой дородной инфраструктуры и содержания автодорог, которые подписали представители дорожных служб Казахстана и России, передает Sputnik Казахстан.

"Сторонами соглашения выступили Национальная ассоциация зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта (Россия), Ассоциация автодорожников Казахстана и ООО "Завод дорожной техники "Регион 45"

- Минтранс Казахстана

Подписавшие документ представители подтвердили свой взаимный к развитию долгосрочного партнерства и совместной реализации инфраструктурных инициатив, отметив, что такое сотрудничество открывает широкие перспективы внедрения в своей работе новейших технологических решений, а также модернизации инфраструктуры и обмена передовым опытом, отметили в ведомстве.

В программе Дня дорожного партнерства - презентации от ведущих компаний, дискуссионные сессии по цифровизации, экологии и безопасности, а также проведение биржи деловых контактов, , - добавили в Минтранспорта страны.

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